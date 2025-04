Klórallergia: ezek a figyelmeztető jelek – nem csak a bőrön mutatkozhat meg

Klórallergia ugyan nem létezik, de a kifejezés nem véletlenül terjedt el. Valójában fokozott érzékenységről van szó, ezért fordulhat elő, hogy valakinél ekcémaszerű tünetek jelennek meg, miután például uszodában járt.

Ebben az esetben úgynevezett kontaktekcémáról van szó, amelyet a bőrrel érintkező különböző anyagok váltják ki. Két fajtája van: allergiás ekcéma esetén a bőrrel érintkező anyaggal szemben valódi allergia áll fenn (például fémek, kozmetikumok, illatanyagok esetében). A másik forma az irritatív ekcéma, amikor például savak, lúgok, zsíroldó vegyületek maró hatása okozza a bőrproblémákat. Ez utóbbi csoportba tartoznak a magas klórkoncentráció hatására megjelenő tünetek is.

Érdemes orvoshoz fordulni a tünetekkel. Fotó: Getty Images

Jelek, hogy érzékenyek vagyunk a klórra

Általában az alábbiak jelzik, hogy érzékenyek lehetünk a klórra:

bőrpír

duzzanat

gyulladás

viszketés

csalánkiütés

hámló plakkok, berepedések

Ahogy az American College of Allergy, Asthma and Immunology oldalán olvasható, amikor egy asztmás beteg klóros medencében úszik, égő érzést tapasztalhat a tüdejében. Ezenkívül az asztmában vagy allergiás náthában szenvedők orrfolyást és -dugulást, nehéz-, illetve sípoló légzést, köhögést, szorító mellkasi érzést is tapasztalhatnak.

Általában nem okoz problémát a klór

Az uszodákban és strandokon csak akkora koncentrációban található meg klór a vízben, amennyi elég a baktériumok elpusztításához, de nem ártalmas az emberre nézve. Általában azoknál alakul ki érzékenység, akik a munkájukrévén hosszú távon ki vannak téve a klórnak, például úszómestereknél vagy profi úszóknál. Azoknál kisebb valószínűséggel jelentkezik a probléma, akik csak ritkán úsznak klóros medencében. Sőt, néhány tanulmány azt is kimutatta, hogy a klóros fehérítő otthoni használata csökkentheti például a poratka-allergiát, mivel meg lehet vele szabadulni a háztartásban megtalálható allergénektől.

Akkor is érzékenyebbek lehetünk a klórra, ha valami miatt növelik a koncentrációját a medencékben, például az E.coli-fertőzés terjedése miatt. A problémát ilyen esetben megoldhatja, ha másik uszodába megyünk, ahol a koncentráció a megszokott szinten maradt.

Mindenesetre, ha a fenti tüneteket tapasztaljuk, érdemes felkeresni egy allergológust, hogy kiderüljön, valóban a klórra vagyunk érzékenyek, vagy esetleg valamilyen allergia áll a háttérben. Érzékenység esetén alapos tisztálkodásra van szükség, hogy a testünkön ne maradjon irritáló anyag. Bizonyos esetekben kortikoszteroidos krémet is felírhat az orvos: mindig az ő utasításának megfelelően használjuk, nem szabad túlzásba vinni. A csalánkiütés antihisztaminnal kezelhető.