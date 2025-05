A kiviallergia tüneteit nem szabad félvállról venni, mert idővel súlyosbodhatnak. Népszerűsége ellenére a kivi világszerte az ételallergia egyik leggyakoribb kiváltó okaként jelenik meg. A gyümölcsben azonosított 13 különböző allergén közül ötöt fő allergénként tartanak számon. Svédországi és dániai felmérések szerint az ételallergiás betegek 45 százaléka allergiás a kivire.

Bár általában friss formában fogyasztják, a kivit számos termékben felhasználják: aszalva, müzlikben és joghurtokban, gyümölcslevekben és turmixokban. Fotó: Getty Images

Milyen tünetekkel járhat a kiviallergia?

A kivi allergia tünetei lehetnek enyhék és súlyosak egyaránt, valamint hosszú távon változhat is a reakció megjelenési formája. Bár az ételallergia tünetei a lenyelés után néhány perccel vagy akár több órával is jelentkezhetnek, a legtöbbször két órán belül fellépnek. A tünetek a bőrt, a gyomor-bél traktust, a szív- és érrendszert, valamint a légzőrendszert is érinthetik, és az alábbiak közül egyet vagy többet is magukban foglalhatnak.

hasi fájdalom, hasmenés, hányinger, hányás, gyomorgörcsök

csalánkiütés, viszketés, ekcéma

sípoló légzés, orrdugulás, légszomj, ismétlődő köhögés

rekedt hang, nyelési nehézség

sápadt vagy kékes bőrszín

szédülés, ájulás, gyenge pulzus

anafilaxia, sokk, keringés-összeomlás

A kiviallergia direkt módon viszonylag ritkán fordul elő, főleg gyermekeknél jelenhet meg.

Keresztallergia is okozhatja a tüneteket

Ha friss kivi fogyasztása után szájviszketés vagy torokpanaszok (kaparó érzés, duzzanat) alakulnak ki, előfordulhat, hogy keresztallergia, avagy pollen-ételallergia szindróma áll a háttérben. Ezt az állapotot az immunrendszer reakciója okozza a növényi élelmiszerekben és a fák pollenjében egymáshoz szerkezetileg nagyon hasonlító fehérjékre. A nyírfapollen-allergiásoknál például különösen gyakori a kivire adott keresztallergia.

Kerülni kell-e a kivi minden formáját, ha tüneteink jelentkeznek?

A kivi különböző típusú fehérjéket tartalmaz, amelyek mindegyike eltérő tulajdonságokkal rendelkezik, és amelyek változó kockázatot hordozhatnak magukban a súlyos allergiás reakciók kiváltása kapcsán. Egyes kiviallergiások fogyaszthatnak ugyan a kivit, de csak úgy, ha előtte erősen hőkezelték, mivel a magas hőmérséklet lebontja az allergiát kiváltó fehérjéket. Más betegek esetében viszont teljesen kerülni kell a gyümölcsöt mivel potenciálisan súlyos szövődményeket, anafilaxiát is okozhat.

Ha bebizonyosodott, hogy kiviallergiád van, érdemes specifikus laborvizsgálatot (molekuláris allergiavizsgálat) végeztetni, amely tisztázhatja a fogyasztás lehetőségeit.