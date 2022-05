Kereszt- vagy ételallergia: ez a különbség

A keresztallergiákkal kapcsolatban a mai napig sok a félreértés. Ennél nem a problémás anyag, hanem ahhoz nagyon hasonló molekuláris szerkezetű "párja" váltja ki az allergiás tüneteket. A két anyag kémiai szerkezete közötti különbség olyan kicsi, hogy sok szervezet, különösen, ha már fokozottan érzékeny az egyik anyagra, nem tud különbséget tenni közöttük - magyarázza dr. Balogh Katalin allergológus, fül-orr-gégész, a Budai Allergiaközpont főorvosa. Keresztallergia esetében a hasonlóság valamilyen pollenek, vagy pollen és bizonyos ételek között áll fenn.

Milyen tüneteket okoz?

A pollenallergia tipikusan tüsszögéssel, orrfolyással, könnyezéssel, szemviszketéssel, torokkaparással, rosszabb esetben pedig asztmatikus panaszokkal jár. A pollen-étel keresztallergiának ezzel szemben az orális allergia szindróma kialakulásában van leginkább szerepe. Nem arról van tehát szó, hogy az adott étel hatására felerősödnek a pollenallergia tünetei, hanem keresztallergia esetén a betegnél a tüneteket okozó étel fogyasztásakor a szájüregben lép fel először az allergiás válasz.

Fontos ismertetőjele, hogy a szájüregben kellemetlen viszketés alakul ki, ajakduzzanat, nyelvduzzanat, garatvizenyő, hasi görcsök jelentkezhetnek.

Nyírfapollen-allergiásoknál a leggyakoribb

Pollen-étel keresztallergia az allergiások 5-10 százalékánál fordul elő, ezen belül is kiemelkedő a nyírfapollen-allergiások száma. Esetükben jóval gyakoribb a pollen-étel keresztreakció, előfordulása megközelíti a 30 százalékot. A légúti panaszok mellett a nyírfapollen tehát nagyon gyakran vált ki keresztallergiát, és bár a légúti tünetek csak néhány hétig jelentkeznek, a keresztallergia okozta orális allergia szindróma tünetei egész évben kínozhatják a beteget.

A földimogyoró sokaknál vált ki allergiás reakciót. Fotó: Getty Images

Pontosan kiderítheti, hogy melyik ételeket kell mellőznie!

Nyírfaallergiásoknál keresztallergia miatt tüneteket okozhat a mogyoró, a dió, a mandula, az alma, a cseresznye, a sárgabarack, a körte, a szilva, a meggy, az őszibarack és a burgonya fogyasztása is. Nem ritka, hogy a betegnél egyszerre több étel is panaszokat okoz, a bizonytalan tünetektől tartva pedig gyakran már nem is merik fogyasztani a többi felsorolt ételt sem - mesél tapasztalatairól dr. Balogh Katalin. Ilyenkor, hogy a szükségtelen diétás megszorításokat elkerüljük, multiplex allergiateszt elvégzésével lehet kideríteni, hogy valóban fennáll-e a keresztallergia - és ha igen, pontosan melyik ételekre -, vagy sem.

Keresztallergia vagy ételallergia?

A multiplex allergiateszt ugyanis az egyes allergének összetevőit, komponenseit is képes vizsgálni, ezek pedig eltérő tulajdonságokkal rendelkeznek. Ha a nyírfaallergiás beteg például rendszeresen a földimogyoró fogyasztása során tapasztal szájviszketést, torokkaparást, és a teszt a földimogyoró komponensei közül az Ara h8 esetében mutat pozitivitást, akkor tudjuk, hogy a keresztallergia miatt jelentkeznek a tünetei. Azonban ha a magas rizikójú Ara h1 vagy Ara h2 komponensek pozitívak, akkor a tüneteket súlyos földimogyoróallergia okozza, mely nemcsak enyhe szájüregi tüneteket, hanem életveszélyes anafilaxiás sokkot is okozhat. A betegnek ebben az esetben szigorúan diétáznia kell, és az andrenalintartalmú önbelövő injekciót is magánál kell tartania.