Ki vigyáz az allergiás gyerekekre a táborokban?

Az anafilaxia a legsúlyosabb, életveszélyes allergiás reakció. Tünetei akár néhány másodpercen belül jelentkezhetnek az adott allergénnel történt érintkezést követően, legyen az akár valamilyen élelmiszer vagy rovarcsípés. Az állapot a többi között nyelv- és torokduzzanatot, légzési nehézségeket, illetve keringési zavarokat is előidézhet. Azonnal ellátást igényel, így anafilaxia gyanúja esetén azonnal értesíteni kell a mentőket, valamint lehetőség szerint adrenalininjekciót adni a betegnek.

Anafilaxia esetén azonnal adrenalint kell adni a betegnek, közben értesítve a mentőket. Fotó: Getty Images

Utóbbi egy önbelövő készülékkel együtt kapható. Mint azonban azt a Népszava írja, egyelőre nem kötelező ellátni a táborokat, iskolákat és óvodákat anafilaxiás sokk esetén alkalmazandó készítmény. Emiatt aztán többnyire az állami szervek és az önkormányzatok nem is teszik meg ezt. A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság a közelmúltban benyújtott egy javaslatot a szabályozás módosítására, az idei nyári szezonban azonban még biztosan az eddigi szabályok maradok érvényben. Végeredményben tehát magukra maradnak a szervezők és a szülők a helyzet megoldásában.

Bár júliustól háziorvosok is felírhatják a készítményt, Gere Annamária, a Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület vezetője szerint ezzel együtt is nehézséget jelent, hogy a szert továbbra is csak vényre adhatják ki a gyógyszertárak. Emellett a táborok szervezőit sokszor az is hátráltatja, hogy a szülők nem teljes körű vagy téves információt nyújtanak arról, mire allergiás a táborba készülő gyermekük. A Népszava cikke szerint az Országos Mentőszolgálatot tavaly több mint 13 ezer esetben riasztották allergiás reakciók miatt, közte 800 esetben adrenalin beadását igénylő anafilaxiához. Arra vonatkozóan nincs adat, hogy ebből mennyi történt gyermekintézményben.