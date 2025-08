Egy beteg ember puszta látványa is riadót fúj a szervezetünkben, még akkor is, ha túl messze van ahhoz, hogy megfertőzzön minket - számol be egy közelmúltban végzett kutatásról a Science Alert. A tanulmány szerint már egy köhögő, betegnek tűnő ember látványa önmagában is elég lehet az immunrendszer aktiválásához.

Elég, ha csak meglátunk egy beteget

A kutatás során egészséges önkénteseknek mutattak beteg emberekről készült képeket és videókat, miközben vérmintát vettek tőlük, hogy megvizsgálják a látottakra adott immunválaszt. A résztvevőknek a virtuális valóság segítségével olyan személyeket mutattak, akik a betegség egyértelmű jeleitől szenvedtek - például köhögtek, vagy a fejüket fogva, sápadtan szédelegtek. Már néhány perccel a képek megtekintése után is kimutatható volt az immunrendszer fokozott aktivitása, például gyulladásos jelek vagy immunsejtek aktiválódása. Amikor viszont egészségesnek tűnő embereket láttak, nem indultak be hasonló folyamatok a szervezetükben.

Egy köhögő ember látványa önmagában is képes aktiválni az immunrendszerünket. Fotó: Getty Images

Ezen markerek némelyikét veleszületett limfoid sejteknek (ILC) nevezik. Az ILC-k szintje olyankor emelkedik meg a vérben, amikor már valamilyen kórokozó megjelent a szervezetben. Ebben az esetben viszont elég volt egy virtuális fertőzött látványa és a kitettség puszta gondolata is. „Ezek az adatok azt mutatják, hogy az ILC-k nemcsak akkor reagálnak a kórokozókra, amikor azok már megfertőztek minket, hanem akkor is, amikor a szervezetre potenciális veszélyt jelentő fenyegetésként érzékelik azokat” – írja a Sara Trabanelli immunológus által vezetett nemzetközi szerzőcsoport a svájci Lausanne-i Egyetemről.

A kutatás szerint ez a mechanizmus gyorsabb, mint korábban gondolták, és azt mutatja, hogy az immunrendszer nem csak fizikai jelekre, hanem környezeti és vizuális ingerekre is reagálhat. Ennek hátterében valószínűleg evolúciós okok húzódnak, ilyen módon ugyanis a szervezetünk előre felkészül a lehetséges fertőzésekre, még mielőtt azok valóban megtörténnének.