Hogyan készüljünk egy ételallergia-vizsgálatra?

Mikor menjünk allergiavizsgálatra?

Az allergiás tünetek az adott étel elfogyasztását követően jelentkeznek: az érintettek hasfájásra, puffadásra, hasmenésre panaszkodnak. Bizonyos esetben bőrtünetek: bőrpír,csalánkiütésis jelentkezhet - ismertette a betegség tüneteit dr. Polgár Marianne gasztroenterológus, a Budai Allergiaközpont főorvosa.

Aki kellemetlen tüneteket tapasztal bizonyos ételek után, érdemes allegiavizsgálatra mennie

A legsúlyosabb allergiás reakció, ami ételek elfogyasztását követően kialakulhat, az anafilaxiás sokk. Ilyenkor a beteg hányingerre, szédülésre panaszkodik, verejtékezik, bőre sápadt. A kezdetben enyhének tűnő tünetek idővel súlyosbodhatnak, drasztikus vérnyomásesés is bekövetkezhet. Ahhoz, hogy ezt elkerüljük, már a kezdeti enyhe tünetek észlelésekor orvoshoz kell fordulni. A sürgősségi ellátás a legfontosabb, de a későbbiekben fontos, hogy utánajárjunk, melyik élelmiszer vagy összetevő okozta a tüneteket.

7 jel, hogy ez nem ételallergia Sokan összekeverik az ételallergiát, az ételintoleranciát és az ételérzékenységet, pedig ezeket mind-mind más okozza, és máshogy is kell ezeket kezelni. Olvassa el a cikket! Leggyakrabban a tejben, a gabonafélékben és a tojásban található fehérje okoz gondot, de jelentkezhet allergia például földimogyoróra, szójára, tenger gyümölcseire is, sőt a készételekben található adalékanyagok is előidézhetnek allergiás reakciót. Ételallergia esetén a beteg szervezete ellenanyagot termel az adott élelmiszerben megtalálható allergén ellen. A vizsgálatok során ennek az ellenanyagnak a szintjét ellenőrzik a szervezetben.

Tájékozódhatunk az allergiáról az interneten?

"Ma már jellemző, hogy a betegek első körben az internetről informálódnak. Az itt elérhető információk alapján körvonalazódik, hogy tüneteik hátterében valamilyen élelmiszer fogyasztása állhat, ezért többnyire célzottan jelentkeznek szakorvoshoz" - magyarázza dr. Polgár Marianne.

"Érthető módon szeretnék, ha tüneteik mielőbb megszűnnének, ezért ezzel egy időben sajnos diétázni is kezdenek, és hogy biztosra menjenek, sokan egyszerre több "problémás" élelmiszert, például a gabonafélék mellett a tejtermékeket, tojást is mellőzik az étrendből." Ha azonban a beteg már a vizsgálat előtt hosszabb ideje folytatja diétát, akkor szervezetében az ellenanyag mértéke lecsökkent, ezért elképzelhető, hogy nem sikerül vizsgálattal igazolni a betegség meglétét. A felsorolt tünetek esetén tehát javasolt mielőtt kivizsgáltatni a kiváltó okot, majd - szükségtelen megszorítások nélkül, célzott diétával orvosolni a panaszokat.

Forrás: Budai Allergiaközpont