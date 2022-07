Ha egész éjjel sír a baba, érdemes erre is gondolni

A csecsemők gyakran felsírnak éjszaka. Ám az viszonylag ritka, hogy egész éjjel, vigasztalhatatlanul sírnak. Ennek hátterében számos ok állhat, legtöbbször az újszülött szentháromság (megfelelő alvás, szoptatás, ürítés) valamelyik tagjával lehet a gond. Noha a szülők többé-kevésbé hamar felismerik a baba szokásos "vészhelyzeti" jelzéseit, és könnyen orvosolják a problémát, előfordulhat, hogy valamilyen nehezen felismerhető betegség miatt sírja át az éjszakát a csecsemő.

Az allergiás vastagbélgyulladás tünetei néha nehezen felismerhetők. Fotó: Getty IMages.

Az alábbiakban a Medical Express cikke alapján egy olyan, szerencsére nem gyakori, allergiás betegséget járunk körül, amelynek tünetei nehezebben felismerhetők. Az allergiás vastagbélgyulladás olyan állapot, amelyben a csecsemő immunrendszere túlreagálja a tehéntejben (és néha a szójában) található fehérjéket, és ez gyulladáshoz, apró törésekhez vezet a vastagbélben. Kialakulásához már elegendő néhány csepp tehéntej is, amit az édesanya rendszeresen a kávéjába önt.

A betegség általában hat hónapos korig jelentkezik, de előfordulhat később is, viszont a tünetek nem mindig nyilvánvalóak. Természetesen nem állítjuk, hogy minden sírás az allergiás vastagbélgyulladás miatt történik, de talán hasznos lehet, ha a szülők ezt a lehetőséget is tekintetbe veszik, ha folyamatosan sír éjszaka a gyermek.

Sok allergiás csecsemő nappal egészségesnek tűnik, például normálisnak tűnő székletük és bélmozgásuk van, ám éjszaka folyamatosan sírnak. Másoknál véres lehet a széklet, hasmenés és hányás is előfordulhat, és néhányan az allergia egyéb jeleit is mutathatják, például orrdugulást vagy ekcémát. Az allergiás vastagbélgyulladás kellemetlenné teheti az étkezést a baba számára. Az ebből adódó súlyvesztés és fehérjeveszteség sok gondot okoz a babának, és az egyik jele a betegségnek is.

Nem teljesen tisztázott, hogy egyes csecsemőknél miért alakul ki az állapot. Úgy gondolják, hogy az allergiás vastagbélgyulladást az anya immunrendszerében a terhesség alatt bekövetkező változások és a baba saját immunrendszerének éretlensége együttesen okozza. Illetve az öröklődés is szerepet játszhat. Fontos tudni, hogy a tehéntejfehérjére allergiás csecsemők nagyjából 30 százaléka a szójafehérjére is allergiás.

Azoknál a csecsemőknél, akiknek családjában korábban már előfordult ételallergia, asztma vagy környezeti allergia, valamivel nagyobb a kockázata a betegség kialakulásának. A jó hír az, hogy az allergiás vastagbélgyulladás tünetei általában megszűnnek, amint az állapotot felismerik, és a kifogásolt élelmiszert (tehéntej, szója, stb.) eltávolítják a csecsemő (anya) étrendjéből. Ha ez nem történik meg, azonnal konzultáljon orvosával.