A 28 éves Chris Brookes-Smith korábban attól félt, hogy meghal, ha a földimogyoróból akár csak egy kisebb darabot is elfogyaszt – árulta el a BBC cikkében. Tíz évvel ezelőtt ugyanis megtörtént a legrosszabb: allergiás reakciója alakult ki, miután curryt rendelt egy helyi indiai kifőzdében. A trauma örökre beleégett az emlékezetébe.

A mogyoróallergia gyökeresen átalakítja az életet

„Egy harapás után tudtam, hogy bajban vagyok” – mondta. „Másodperceken belül foltok voltak az ajkamon. Perceken belül hánytam. Éreztem, hogy a torkom összezáródik, csalánkiütés alakul ki a hónaljamban, majd az egész testemen. Az arcom teljesen felpuffadt a duzzanattól. Azt hittem, most tényleg meg fogok halni. Úgy néztem ki, mint egy kopasztott pulyka, mert a bőröm annyira felhólyagosodott” – emlékezett vissza Chris. Hozzátette a legfájdalmasabb mind közül a csalánkiütés volt: „olyan érzést keltett, mintha forró vizet öntöttek volna rám”.

Allergiás reakció akkor fordul elő, amikor a szervezet reagál a földimogyoróban lévő fehérjére. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

A földimogyoró mint az egyik leggyakoribb élelmiszer-allergén száműzése az étrendből Chris és több millió súlyos allergiás számára életmóddá vált. Az étkezés, a társasági eseményekre járás és a külföldi utazás mind hihetetlen szorongással jár. A jótékonysági szervezetek szerint 200 felnőttből egy és minden 50 gyermek mogyoróallergiás. Néhány gyermek kinövi az allergiáját, de sokan nem. Náluk felnőttkorban is megmarad a betegség, sőt, gyakran rosszabbodik is.

Allergiás reakció akkor fordul elő, amikor a szervezet reagál a földimogyoróban lévő fehérjére, tévesen fenyegetésként azonosítva azt. A tünetek az enyhétől a nagyon súlyosig terjedhetnek. Chris allergiájára először csecsemőkorában derült fény, miután kiütések alakultak ki nála, amikor édesanyja mogyoróvajas szendvicseket készített otthon. Azóta allergiás reakció minden alkalommal csak súlyosbodtak, ezáltal hozzászokott ahhoz, hogy minden napja „készenlétben teljen, remélve, hogy semmi rossz nem történik majd”. Az olyan tevékenységek, mint a barátokkal való kirándulás, vagy az éttermekben való étkezés, stresszes, potenciálisan életveszélyes élményekké váltak számára.

Noha szeret utazni, Chris kerüli az olyan országokat, ahol gyakran használnak különböző ételekben földimogyorót alapanyagként. Korábban egy olaszországi útja során három allergiás reakción is átesett.

Létezik megoldás a mogyoróallergiára?

Gyermekkorában családja folyamatosan aggódott Chrisért. Édesanyja aztán egy nap hallott a Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust és a King's College London egy közös klinikai vizsgálatáról, amely kapcsán felsejlett a remény, hogy megváltoztathatja fia életét. A kísérletben azt vizsgálják, hogy az olyan felnőttek, mint Chris, akik súlyos földimogyoró-allergiában szenvednek, érzéketlenné válhatnak-e rá azáltal, hogy testüket megtanítják tolerálni az allergént. Bár eleinte tartott tőle, Chris végül beleegyezett, hogy részt vesz a programban.

Milligrammtól az egész dióig

Az orvosok felügyelete alatt Chris azzal kezdte, hogy napról napra megevett egy milligramm mogyoróport joghurttal keverve. Több hónap alatt aztán a földimogyoró mennyiségét fokozatosan növelték, lassan közelítve ahhoz, hogy Chris egész mogyorószemeket is biztonsággal megehessen. A kilenc hónapos vizsgálat végére a 21 beteg közül 14-en már öt földimogyorónak megfelelő mennyiséget fogyaszthattak allergiás reakció nélkül – beleértve Chris-t is. Stephen Till professzor, aki a kutatást vezette, azt mondja, hogy a kezelés hatására fellélegezhetnek a betegek, ahogy az valódi változást idéz elő az életükben.

„A legsúlyosabb reakciók általában kisebb tévedésekből, általában mások hibájából, illetve félreértésekből származnak. A kezelés némi védelmet nyújt az allergiásoknak ez ellen. Ha úgy tetszik, átvehetik általa az irányítást földimogyoró-allergiájuk felett” – fogalmazott a szakember. Az orális immunterápiának nevezett módszer bizonyítottan működik pollen-, darázs- és méhcsípés-allergia esetén. Ételallergiákkal szemben viszont csak az elmúlt 20 évben kezdték alkalmazni, főleg olyan gyermekeknél, akik immunrendszere még fejlődött ki. A felnőttkori allergiáknál viszont nehezebb változást elérni. „A földimogyoró-allergia nagyon gyakori gyermekeknél, és szinte soha nem múlik el” – mondja Till professzor. „Ezek a fiatalok aztán felnőttekké válnak, ezért felnőttek számára is szükség van megfelelő kezelésekre.”

Chrisnek eleinte fogalma sem volt, hogyan reagál majd még a legkisebb mennyiségű földimogyoróra is. Azt pedig egyenesen elképzelhetetlen tartotta, hogy dózist önszántából napról napra növelje. „Amikor először mentem oda, és lenyeltem ezt a valamit, a szívem szélsebesen vert. A mogyoróportól való rettegés aztán egy nagy ugrással hirtelen már egy fél szem mogyoróval szembeni félelemmé vált” – mesélte.

Otthon senki ne próbálja ki

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a kezelést senki ne próbálja ki otthon egyedül, mert fennáll a súlyos allergiás reakció kockázata. Ilyen reakciók a kísérlet során is felléptek, de a résztvevőket felügyelő egészségügyi csapat felkészült a vészhelyzetek gyors kezelésére. Eközben a kutatók megfigyelései szerint a földimogyoró biztonságos fogyasztása óriási hatással volt a résztvevők életére. Szabadságot adott nekik az utazáshoz, csökkentette az étkezés közbeni szorongásukat, valamint megszüntette az ételtől való félelmüket.

Chris most minden reggel négy földimogyorót eszik a reggeli granola mellé, hogy kordában tartsa az allergiáját – orvosai ajánlásának megfelelően. Hálás, hogy lehetősége volt részt venni a vizsgálatban, és reméli, hogy sokan mások is részesülhetnek majd a kezelésben. Bár bevallása szerint még mindig utálja a földimogyoró ízét, azt mondja, hogy az a tudat, hogy most már ehet valamit, ami egykor atomcsapásként hatott volna a testére, megváltoztatta az életét. „Csodálatos érzés, hogy már nincs halálfélelmem” – mondja Chris.