Növények, amelyek égési sérülést okozhatnak

Külföldi szaklapokból válogatott, tanulságos esetekkel hívjuk fel a figyelmet a fitofotodermatitiszes esetek súlyosságára.

Óvatosan a házi készítésű kencékkel!

A Journal of the International Society for Burn Injuries egy korábbi lapszámában olvasható a házilag összeállított napozó krémmel pórul járt 25 éves egyetemista esete, aki fügelevelet használt a főzet elkészítéséhez. A férfi a főzet felkenését követően három órát tartózkodott napon, majd tünetei a következő 48 órában annyira felerősödtek, hogy kórházba került, ahol tizenegy napot töltött el. Ez alatt sikerült kezelni a testének nagy százalékát (elsősorban mellkas, has, hát és végtagokon) beborító, kiterjedt hólyagosodást.

Egy másik esetben egy 36 éves nőnél jelentkeztek hasonló tünetek, szintén a házi fügelevél főzet miatt. A nő egy magazinban olvasta a receptet, melyet az ott leírt módon készített el olívaolaj és alkohol hozzáadásával. Ezt követően nyolc órát töltött a napon, ahol másodfokú égési sérülést szenvedett és 26 nap múlva hagyhatta el a kórházat.

Sokan nagyon örülnek, hogy végre itt a nyár és lehet a napon sütkérezni, illetve minél több időt a szabadban tölteni. Arról viszont sokan megfeledkeznek, hogy a korlátlan napozás akár árthat is a bőrnek. A legelterjedtebb tévhitekről, a nap káros hatásairól és a fényvédelem előnyeiről Dr. Wenczl Enikővel, a Budai Egészségközpont bőrgyógyászával beszélgettünk.

A citrom és a lime is veszélyes lehet

A Journal of Community Hospital Internal Medicine Perpectives magazinban jelent meg az a közlemény, amely egy 24 éves ápolónő esetét mutatja be. A hölgy két nap után fordult orvoshoz, egyre rosszabbodó tüneteivel. A kézfején és alkarján kezdetben duzzanat, ödéma jelentkezett, majd vörös, fájdalmas, szabálytalan alakú foltok alakultak ki. A vizsgálat közben a beteg elmondta, hogy a tünetek jelentkezése előtt lime-pitét sütött, amelyhez több gyümölcsöt is kézzel facsart a tésztába. Ezt követően gyalog indult útnak szép, napsütéses időben. Panaszai a napfény hatására, néhány órával később kezdődtek.

Szintén a citrusfélék okoztak kellemetlen tüneteket annál a 23 éves nőnél, aki a strandon mojito koktélokat készített, majd három nappal később fájdalmas, vörös foltokkal a testén kért orvosi segítséget. A New England Journal of Medicine hasábjain közölt cikkből kiderül, hogy tüneteit a koktél készítéséhez használt lime okozta.

A lime is okozhat allergiát. Fotó: Getty Images

A diagnózishoz fontos a beteg beszámolója

A tünetek megjelenéséért egy fényérzékenységet okozó anyag, a furokumarin a felelős. Ha ez az anyag a bőrre jut, a napfény hatását felerősíti és leégéshez hasonló tüneteket okoz: a bőr kipirosodik, viszket, fájdalmas hólyagok jelennek meg rajta. A súlyosabb tünetek általában a növénnyel történt érintkezést követő 24 órában alakulnak ki, majd az ezt követő 2-3 napban rendszerint tovább fokozódnak.

Dr. Garaczi Edina allergológus-bőrgyógyász, a Budai Allergiaközpont orvosa elmondta, hogy a felsoroltak mellett több, a kiskertekben előforduló növény is okozhat hasonló tüneteket: a leggyakrabban a petrezselyem, a zeller és egyéb gyomnövények által kiváltott panaszokkal találkozik a rendeléseken.

„A betegek a legtöbbször nem tudják, hogy mi okozza a panaszaikat, ezért lényeges, hogy részletesen átbeszéljük a körülményeket. Fontos, hogy a tüneteket okozó növényeket, zöldségeket a későbbiekben is kerüljék és direkt napfényen már a kora tavaszi napsütésben se kertészkedjenek” – tanácsolta a szakember.