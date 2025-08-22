Allergia és depresszió kapcsolata: miért fontos a kettőt együtt kezelni?

Az allergia az immunrendszer túlzott reakciója egy ártalmatlan környezeti anyagra (például élelmiszer-fehérjére vagy állatszőr-eredetű allergénekre). A tünetek – orrfolyás, szemviszketés, bőrkiütés, sípoló légzés, hasi panaszok – a mindennapi működést is megzavarhatják. Az allergiás betegségek krónikus jellegűek, és a testi tünetek mellett gyakran pszichés terhet is jelentenek: a félelem, a túlzott éberség és a kerülő viselkedések könnyen felerősödhetnek.

Hogyan kapcsolódik az allergia a mentális egészséghez?

Az érintetteknél az életminőség csökkenése, a szorongás és a depresszív tünetek gyakoribbak, különösen, ha a betegség rosszul kontrollált vagy kiszámíthatatlan reakciókkal jár. Ételallergiában az állandó „rejtett összetevőktől” való félelem, a társas helyzetek (étterem, utazás) kerülése, illetve a súlyos reakciótól való tartós aggodalom jelentős pszichés terhet róhat a betegre és családjára.

Az allergiás nátha a mentális jóllétet közvetve is rontja, mert alvászavart okozhat: a bedugult orr, tüsszögés és viszketés rontja az alvás minőségét, ami nappali fáradtsághoz, ingerültséghez és koncentrációs nehézségekhez vezet.

Példák: ételallergia és állatszőr-allergia

Ételallergia : A kiszámíthatatlan súlyosságú reakció veszélye miatt sokan állandó hiperéberségben élnek, ami tartós szorongást tarthat fenn. Kutatások szerint a felnőttek ételallergiához kapcsolódó életminősége mérhetően rosszabb, és a mentális terhek – félelem, pánik, kerülés – széles körűek.

: A kiszámíthatatlan súlyosságú reakció veszélye miatt sokan állandó hiperéberségben élnek, ami tartós szorongást tarthat fenn. Kutatások szerint a felnőttek ételallergiához kapcsolódó életminősége mérhetően rosszabb, és a mentális terhek – félelem, pánik, kerülés – széles körűek. Állatszőr-allergia: A háziállatokhoz kötődő érzelmi kapocs miatt nehéz a teljes kerülés, így a tünetek és a lelki teher gyakran elhúzódó. A környezeti kontroll (például HEPA-szűrős légtisztítók, rendszeres takarítás) csökkentheti az allergénszintet, segítve a nappali és éjszakai tünetek mérséklését - írja a Mayo Clinic.

A mentális egészséget is kezelni kell. Fotó: Getty Images

Mit tehetünk?