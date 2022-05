Nem csak a szőr a gond

Állatszőrallergiaként ismerjük, de tudnunk kell, hogy valójában nem csak az állat szőre okozza a panaszokat. Allergiás tüneteket válthat ki az állat tolla, a nyálában, faggyújában, vizeletében található fehérjék, sőt a leváló hámsejtek darabjai is. Ezek az apró részecskék okozzák a legtöbb gondot. Bekerülnek a lakás levegőjébe, ülepedő porába, a bútorok huzatába, a szőnyegekbe és a drapériákba is. A beszáradt nyál és faggyú feltöredezve, elporladva sokszor a lakás állattól elzárt, távoli részeibe is eljut a légáram útján, és még a legalaposabb takarítás mellett is akár évekig kimutatható - és persze tüneteket is okozhat.

Milyen tüneteket okoz?

A házi kedvencek által okozott panaszok is a jellegzetes allergiás tünetek formájában jelentkeznek: köhögéssel, tüsszögéssel, szemviszketéssel. Az állat ketrecének, fekhelyének tisztán tartása vagy az állattal történő érintkezés hatására bőrreakciók is jelentkezhetnek.

Nem csak az állat szőre okozza a panaszokat. Fotó: iStock

Tippek a lakás allergénmentesítéséhez

Ha nincs lehetőségünk kedvencünket kertben tartani, de megválni sem szeretnénk tőle, akkor át kell gondolni, hogy milyen stratégiával tudjuk csökkenteni allergiás tüneteinket.

Ne engedjük kedvencünket teljes mértékben szabadjára a lakásban, bizonyos helyiségekbe - elsősorban a hálószoba ilyen, illetve a helyiség, ahol a frissen mosott ruhákat szárítjuk - ne engedjük be.

Rendezzük át a lakást olyan szempontól, hogy minél egyszerűbben és gyorsabban tudjuk tisztán tartani. Szabaduljunk meg a felesleges szőnyegektől, ahol allergének megtapadhatnak. Gyakori takarításra is szükségünk lesz.

Állatorvossal konzultáljuk, hogy milyen gyakran érdemes/javasolt fürdetni és fésülni az állatot, hogy a lakásban elszórt allergénjeit ilyen módon is csökkentsük.

Ki lehet gyógyulni az állatszőr-allergiából?

A légúti allergia ellen létezik egy hatékony kezelési mód, az allergén immunterápia, amely tartós megoldást jelent, mivel nemcsak a tüneteket kezeli, hanem azimmunrendszerműködésére is hat. Így tudjuk elérni egy átlagosan 3 éves kezelés alatt, hogy a betegnél először csökkennek, majd megszűnnek az allergiás tünetek. Ez a hatás pedig tartós marad akár 10-12 évig is.

Hogyan hat állatszőr-allergia esetén az allergén-immunterápia?

A kezelés során a beteg azt az anyagot szedi, amelyre allergiás - tisztított és szigorúan ellenőrzött minőségben és mennyiségben. A növények esetében ezt az anyagot egyértelműen meg lehet határozni - sok eredményes kezelést végeznek például nyírfapollen-allergiásoknál és parlagfűre allergiásoknál is.

Az állatszőr- (pontosabban hám-) immunterápia esetében azonban némi nehézséget jelent, hogy az allergia fajtaspecifikus (tehát az illető állatfajon belül még tovább "specializálódik"), ugyanakkor az immunterápiás készítmények nem követik ezt a specializációt, magyarán csak egy-egy fajta van belőle kutya-, macska- stb. allergiára. Keresztallergiák (az egyes állatfajok allergén fehérjéinek hasonlósága) révén működhet a faj más fajtáinál is, de ez nem biztos - így igen elszántnak kell lenni, hogy valaki belevágjon.

Figyeljünk a tünetekre!

Az allergiás tüneteket ne vegyük félvállról: ha úgy érezzük, hogy a rendszeres takarítás és a lakás elszeparálása sem segít, tüneteink pedig egyre csak rosszabbodnak, forduljunk időben allergológushoz. Megfelelő kezelés nélkül szövődményként akár asztma is kialakulhat.

Forrás: Budai Allergiaközpont