A kezeletlen allergia ezért veszélyes

Hol van az a pont, amikor tényleg nem szabad tovább halogatni és szakemberhez kell fordulni az allergiás tünetekkel? Ha már egy ideje ismerősök bevált készítményeit szedjük, recept nélküli allergia elleni készítményekkel kombinálva, de a tünetek továbbra sem szűnnek? Ha nappal már a munkánkra sem tudunk koncentrálni az éjszakai orrdugulás miatt? Vagy ha már asztmára utaló tüneteink is vannak? Dr. Moric Krisztina allergológus, a Budai Allergiaközpont orvosa a mielőbbi kezelés fontosságára hívja fel a figyelmet.

Nem mindegy, mit szedünk a tünetekre

Tüsszögés, szemviszketés, orrfolyás, orrdugulás - aki először tapasztalja az allergia tüneteit, könnyen hiheti, hogy náthás. Ám ha a panaszok huzamosabb időn át sem javulnak, esetleg tavaly is az évnek ebben az időszakában jelentkeztek, akkor allergiára gyanakodhatunk. Ilyenkor sokan csak beszaladnak a patikába, valamilyen allergia elleni gyógyszerért, orrcseppért és remélik a javulást.

"Recept nélkül csak bizonyos hatóanyagú allergia elleni készítményeket tudunk beszerezni. Egyáltalán nem biztos, hogy a mi panaszunkra épp az a hatóanyag a megfelelő, és épp abban a dózisban, ahogyan szedjük. Az orrspray kapcsán is érdemes tudni, hogy az allergiás orrdugulást a leghatásosabban a szteroid tartalmú készítmény tartós használatával tudjuk megszüntetni, ez viszont szintén csak receptre kapható. A kezelés mindig egyéni, a tünetek és az allergia alapján állítjuk össze, sok esetben vényköteles és vény nélküli készítményeket kombinálva. A tüneti mellett lehetőség van tartós kezelésre is, ezt szintén receptre lehet beszerezni. Amennyiben a beteg alkalmas rá, az adott időben megkezdhető az allergén immunterápia" - ismerteti a szakember.

Szövődményeként gyakran jelentkezik asztma. Fotó: Getty IMages

A kezeletlen allergia szövődményei

Ha szénanáthás tüneteink vannak, és nincs lázunk, sem egyéb meghűlésre utaló panaszunk, akkor érdemes allergia irányába vizsgálódni. Ha a tünetek el is múlnak, allergia esetén a következő évben is jelentkezni fognak, az allergén növény pollenszórásának idején. A kivizsgálással és kezeléssel erre már fel tudunk készülni.

Az allergiát sokan nem veszik komolyan, úgy gondolják, hogy néhány náthás tünet még senkinek nem okozott gondot. Pedig kezeletlen allergia esetén a nyálkahártya tartós gyulladása miatt krónikus orrmelléküreg-gyulladás is kialakulhat. Szövődményeként gyakran jelentkezik asztma, illetve újabb allergiák is megjelenhetnek. Gyakoribb légúti betegségekkel is számolhatunk, illetve egyértelműen rontja az életminőséget, ha éjszaka nem tudjuk kipihenni magunkat, vagy a könnyező, viszkető szemek miatt időnként elhomályosul a látásunk. A napközbeni köhögési vagy tüsszögési rohamok pedig akár a munkavégzést is befolyásolják - figyelmeztet az allergológus.

Mikor nem szabad halogatni az orvos felkeresését?

Tartós orrdugulás: fontos a fül-orr-gégészeti kivizsgálás, mert akár orrpolip vagy orrsövényferdülés is állhat a háttérben.

Hetek óta tartó tüsszögés, orrfolyás, orrviszketés: a szénanátha tünete lehet.

Viszkető, vörös, könnyező szemek: ha mindkét szem érintett és nincs gennyes váladékozás, akkor valószínű, hogy nem fertőzéses eredetű, hanem allergiás kötőhártya-gyulladásról van szó, amely szintén a szénanátha tünete lehet.

Köhécselés, ingerköhögés, éjszakai köhögő rohamok: az asztma tünete is lehet, de okozhatja a krónikus orrmelléküreg-gyulladás következtében kialakult hátsó garatfali csorgás is. Ha az alapbetegség a légúti allergia, akkor a köhögés is csak a szénanátha kezelésével fog megszűnni.