Ajakherpesz: ezért kezeljük azonnal!

Mivel továbbterjedhet rajtunk, sőt a környezetünkben élőknek is könnyen átadhatjuk, fontos, hogy mielőbb kezeljük!

Az ajakherpeszt a Herpes simplex I. elnevezésű ("labiális típus") vírus okozza. Nagyon gyakori fertőzés: tíz felnőtt közül hét megtapasztalta már a kellemetlen tüneteket élete során. Ráadásul ha megkaptuk, életünk végéig hordozni fogjuk a vírusát.

Mit tudhatunk róla, és miért fontos a kezelése?

Bőrkontaktussal és testnedveken keresztül gyorsan terjed, akár a közös törölközőhasználattal is továbbadható. Kezünk közvetítésével az ajkunkról más testrészeinkre is továbbíthatjuk a vírust, ezért nem javasolt piszkálni az érintett területet, és érdemes a megszokottnál többször is kezet mosni. Amíg az ajkakon látható, addig végig tovább tud fertőzni, tehát a hegesedés, pörkösödés állapotában is - igaz, ekkor már kisebb eséllyel. Sőt még akkor is tovább lehet adni a herpeszvírust, ha az éppen lappangó fázisban van, nem kell, hogy látható tünetei legyenek. Emiatt nem csak a saját, de a környezetünkben élők érdeke is az, hogy mielőbb kezeljük!

Ugyan azajakherpeszegy idő után magától is "elmúlik" (legalábbis a tünetei, hiszen a vírus bennünk marad), ám ha kezeljük, lerövidíthetjük a gyógyulási időt, és a továbbfertőződést, illetve a bőr hegesedését is megakadályozhatjuk. A közhiedelemmel ellentétben nem segítenek az olyan savas folyadékok, mint az ecet vagy a citromlé. Ezekkel éppen ellentétes hatást érhetünk el, hiszen kimarják a bőrt, és segítenek a vírusnak a továbbterjedésben. Ugyanígy nem hatásos az alkohol vagy a körömlakklemosó sem, amelyek csak szárítják a bőrt, és fájdalmasabbá teszik aherpeszgyógyulását.

A patikák polcain többféle készítményt is találhatunk, amelyek felgyorsítják a gyógyulási folyamatokat, és hűsítik az érintett bőrfelületet.

Érdemes erősíteni az immunrendszerünket is, amely segíti a szervezetet felülkerekedni a víruson. Különösen makacs, nehezen múló, lassan gyógyuló, illetve nagyon gyakran visszatérő herpesznél mindenképpen kérjük orvosunk tanácsát, mert ebben az esetben a gyógyszeres kezelés is a segítségünkre lehet.