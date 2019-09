Az elszigetelődés a külvilágtól hajlamosabbá teszi az embereket a depresszióra, ami idősebb korban szélsőséges esetben akár öngyilkossághoz is vezethet. A mentális ingerek hiánya azt is jelenti, hogy a magányos emberek körében 64 százalékkal nagyobb valószínűséggel fejlődik ki ademenciaés általában is nagyobb a kognitív hanyatlás kockázata.

A házikedvencek csökkentik a magányt és célt adnak az életnek

Tanulmányok kimutatták, hogy a magány hatással lehet a fizikai egészségére is - olyannyira, hogy 26 százalékkal növeli a halálozás esélyét, valamint megemeli a magas vérnyomás és azelhízáskockázatát. Az amerikai Cigna egészségbiztosító kutatásából pedig kiderült, hogy a társadalmi kapcsolatok hiányának egészségére gyakorolt hatása megegyezik azzal, mintha valaki napi 15 szál cigarettát szívna el.

De az orvosok arra is figyelmeztetnek, hogy a magány hozzájárul a súlyos krónikus betegségek, például a cukorbetegség kialakulásához is. Az elszigetelt betegek részben ezért, de amiatt is, hogy emberi kapcsolatot létesítsenek gyakrabban járnak orvoshoz, mint a nem magányosok. Ezzel pedig pótlólagos nyomást gyakorolnak az amúgy is túlterhelt egészségügyi rendszerre.

A házikedvencek gyógyító ereje

E probléma egyik legkézenfekvőbb megoldása, hogy a magányos emberek mellé társat kell találni. Társnak pedig az esetek jelentős részében kitűnően megfelelnek a háziállatok, kutyák, macskák, madarak stb. Az állatok csökkenthetik a stresszt, a vérnyomást, növelhetik a társas interakciót és a testmozgást. A háziállatok, a kutyák és a macskák nagyon erősen a jelenben élnek, nem aggódnak a holnap miatt, ami viszont egy idős ember számára nagyon ijesztő képzet lehet. Egy állat megtestesíti az itt és most érzését, és képes stimulálni az embereket, akik az állatokról való gondoskodással célt is kapnak az életükhöz. Azaz jelentős mértékben javítják az életminőségüket.