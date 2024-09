Megdöbbentő dolog derült ki a kutyák memóriájáról

Mint azt a Sky News írja, korábbi kutatásokból ismert volt, hogy a legtehetségesebb ebek több száz különböző tárgy nevét is meg tudják jegyezni. Egy, a Biology Letters folyóiratban most megjelent tanulmány pedig arra jutott, hogy nemcsak megjegyzik ezeket a szavakat, de hosszabb idő után is képesek felidézni azokat. A kutatók azt remélik, hogy a kutyák ilyen irányú vizsgálata révén többet megtudhatnak arról, hogy miként őrzik meg emlékeiket az állatok.

Egyes kutyák kifejezetten tehetségesek a szótanulásban, és hosszú távon is emlékeznek a megtanult kifejezésekre. Fotó: Getty Images

„Tudjuk, hogy a kutyák legalább 24 órán keresztül emlékeznek bizonyos eseményekre, illetve akár egy éven át szagokra. Ez azonban az első tanulmány, amely kimutatta, hogy néhány igazán tehetséges kutya legalább két évig képes szavakra is emlékezni” – nyilatkozta a hírportálnak dr. Claudia Fugazza, az ELTE-n működő kutatócsoport vezetője. Hozzátette, eredményeik ezzel együtt nem tekinthetők általánosnak minden ebre, mivel ők kifejezetten jó képességű négylábúakkal dolgoztak, olyan egyedekkel, amelyek korábban különleges tehetségről tettek tanúbizonyságot a szótanulás terén.

Jelen esetben öt border collie fajtájú kutyáról volt szó: Gaiáról, Maxról, Whiskeyről, Squallról és Ricóról. Mindegyiküknek többféle tárgy nevét is megtanították a kutatók, majd két év elteltével tesztelték a tudásukat. Mint kiderült, hogy az öt kutyából négy a szavak 60-75 százalékára emlékezett ennyi idő után is, és közülük is Gaia teljesített a legjobban. Csapatban pedig átlagosan 44 százalékosan reagáltak helyesen a feladatok során, ami a kutatócsoport szerint messze felülmúlja az egyszerű véletlen szintjét.

A tanulmány a Genius Dog Challenge projekt égisze alatt valósult meg. A projektben dolgozó kutatók minden kutyagazdit, aki úgy gondolja, hogy kedvence többféle játéka nevét is ismeri, arra biztatnak, hogy csatlakozzanak a kutatásokhoz.