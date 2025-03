Kutyamasszázs: csodás hatással lehet az állatra, így csináld otthon

Aki volt már masszőrnél, az tudja, milyen jó hatással lehet az egészségünkre a test bizonyos pontjainak alapos és szakszerű végignyomkodása. Nincs ez máshogy a kutyáknál sem, és ugyan négylábú kedvenceink anatómiai felépítése eltér a miénktől, izmaik és ízületeik masszírozásása az ő egészségükre is jótékony hatással lehet. A mozgászervrendszerükön túl az állat mentális egészségét is szolgálja ez a kényeztetés - sőt, a gazdiét is. A PetMD cikke összegyűjtötte, miért jó a kutyamasszázs és mikre kell figyelni azoknak, akik otthon kezelnék ilyen módon a kedvencüket.

Miért egészséges a kutyamasszázs?

Megfelelő módon végezve a masszírozásnak orvosilag igazolt, pozitív hatása lehet az állat egészségére, többek között az alábbi okokból:

A masszírozás stimulálja az állat idegrendszerét, relaxáló hatása miatt a stressz okozta egészségkárosító hatásokat is enyhíti;

Serkenti a szerotonin hormon termelődését, amelyet "boldogsághormonként" is ismerünk;

Serkenti a vér- és nyirokkeringést az érintett területeken;

Segíti az emésztőrendszer, illetve az immunrendszer működését;

Csökkenti a mozgásszervrendszert érintő betegségek tüneteit, fájdalomcsillapító hatású és növeli a mozgástartományt.

A kutyamasszázst terápiás céllal is javasolhatja az állatorvos, elsősorban a műtéti rehabilitáció részeként, esetleg akkor, ha az állat valamilyen mozgásszervi megbetegedéstől szenved. Sokszor használják arra is, hogy oldják az állatban a szorongást és elősegítsék a bizalom, kötődés kiépülését az ember felé.

Mindez nem csupán az állat egészségét szolgálhatja, de a gazdiét is: kutatások szerint az állat simogatása az emberben is növeli az endorfin hormon termelődését, illetve hozzájárul a szorongás csökkentéséhez. Vagyis az ebnek és a gazdinak is egyaránt hasznos, de hogyan végezzük otthon is biztonságosan és hatékonyan?

Hogyan masszírozzam meg a kutyámat otthon?

Aranyszabály, hogy a masszírozást csak addig és úgy végezzük, ameddig és amilyen módon az a kutyának komfortos. Ha azt látjuk, hogy az állatnak fájdalmat vagy kellemetlenséget okozunk, esetleg nem vevő a kezelés folytatására és odább megy, ne erőltessük tovább, próbálkozzunk vele esetleg később újra. Az alábbi módon kezdhetünk a masszírozásba: