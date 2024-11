Kutyák és macskák is áldozatai a Balaton-parti gyilkosnak

Az egyik közösségi oldalon kezdett terjedni a hír, miszerint Alsóbélatelep és Balatonfenyves környékén egy ismeretlen személy több helyen is mérgezett ételt dobál be az állatoknak. Az egyik ingatlantulajdonos elmondta, hogy hét éve él Balatonfenyvesen, és soha eddig nem tapasztalta, vagy hallott arról, hogy valaki odáig képes lenne elmenni, hogy megmérgezze mások állatait – tudta meg a sonline.hu. Több gazda is feljelentést tett.

Este hat után ért haza a párom, aki sírva hívott, hogy siessek haza, mert fehér hab folyik a kutya szájából és a földön rángatózik