Közelít a kéknyelv-betegség – kell-e félnünk tőle?

A száj-és körömfájás után legújabban a kéknyelv-betegség felbukkanása okoz aggodalmat az állattartók körében. A betegséget egy törpeszúnyogok által terjesztett vírus okozza, amely főként szarvasmarhák, juhok és kecskék körében terjed az amerikai Állat- és Növény-egészségügyi Szolgálat ismertetése szerint.

A kéknyelv-betegség a kérődző állatokat támadja meg. Fotó: Getty Images

Emberre nem veszélyes

A vírus az érfalakat károsítja, emiatt a megbetegedett állatokban vizenyő, vérzés, nyálkahártya-kifekélyesedés alakulhat ki különböző testrészeken. Fontos tudni azonban, hogy a kéknyelv-betegség nem jelent élelmiszerbiztonsági kockázatot. A vírus más állatokra vagy emberre nem terjed, az esetlegesen fertőzött állatokból előállított élelmiszerek sem jelentenek veszélyt – írja a Nébih.

A vírus 2023-ban Németországban, Belgiumban és Hollandiában is megjelent, idén pedig újra felütötte a fejét Ausztriában. Magyarországon 2015 óta nem fordult elő, ám most ismét nagyon közel került hozzánk, ami veszélyt jelenthet a hazai állományra is.

Az egyetlen hatékony fegyver a védőoltás, a kéknyelv-betegség ellen jelenleg három vakcina áll rendelkezésre, amelyek jelentősen enyhítik a tüneteket és lassítják a terjedést. A vakcinával való védekezés azonban a hatályos magyar jogszabályok szerint tilos, csak az országos főállatorvos rendelheti el.