Száj- és körömfájás: ezekre a tünetekre figyeljünk

Fontos, hogy az állattartók szigorúan és következetesen betartsanak minden állategészségügyi szabályt és járványvédelmi előírást - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) pénteki közleményében. A hivatal összegyűjtötte azon tünetek listáját is, amelyek felvethetik a fertőzöttség gyanúját.

Ezek a száj- és körömfájás tünetei

A hivatal kiemelte, hogy az alábbi tüneteket egyetlen állattartó se hagyja figyelmen kívül, ha az állaton észleli: étvágytalanság, depresszió, láz, sántaság csökkent tejtermelés, nyáladzás, újszülöttek hirtelen elhullása, hólyagok és sebek (szájon, nyelven, tőgyön, lábvégeken). Juhok és kecskék esetében a tünetek gyakran enyhék, nehezebben észlelhetők.

A fertőzött állat sántíthat, étvágytalanság, nyáladzás jelentkezhet. Fotó: Getty Images

Gyanú esetén (amennyiben a fenti tünetek bármelyike jelentkezik az állományban), az állattartó haladéktalanul értesítse: az ellátó állatorvost, vagy a járási hivatal állategészségügyi osztályát, vagy a hívja a Nébih Zöldszámát: +36 80 263 244

A járvány aktuális helyzetéről, a védekezési lehetőségekről és a hatósági előírásokról naprakész információk elérhetőek a Nébih tematikus aloldalán.

Magyarországon eddig öt szarvasmarha telepen azonosítottak ragadós száj- és körömfájás vírussal fertőzött állatokat. A ragályos vírus rendkívül könnyen terjed, ha egy állattelepen nem tartják be az óvintézkedéseket. Ahol fertőzött állatot találnak, ott az egész állatállományt fel kell számolni. A kontaktszabályok be nem tartása pedig más állattelepeket is veszélybe sodor - hívták fel a figyelmet.