Érdekes kutatás született a divatos ruhákról

Sokáig úgy gondolták, hogy a ruhabérlés jó válasz lehet a divat fenntarthatósági válságára, de kiderült: még annál is rosszabb, mintha egyszerűen kidobnánk a fölöslegessé vált ruhadarabokat - számolt be az Environmental Research Letters tudományos folyóiratban publikált finn kutatásról a The Guardian brit napilap online kiadása.

A LUT Egyetemen készült kutatás a ruhák birtoklásának és ártalmatlanításának öt különböző módját vizsgálta, beleértve a bérbeadást, a viszonteladást és az újrahasznosítást. Megállapításuk szerint mind közül a ruhabérlés a legrosszabb választás: annak van a legnagyobb hatása az éghajlatra - ruhabérlés esetén a többszöri szállítás és a tisztíttatás is terheli a környezetet.

Az átlagemberek számára jó lehet a ruhabérlés, a környezetnek nem. Fotó: Getty Images

Pedig időközben a zöldnek vélt ruhabérlés már külön ágazattá nőtte ki magát. Olyan hírességek, mint Gwyneth Paltrow színésznő vagy Ralph Lauren divattervező is beszálltak az üzletágba. A GlobalData becslése szerint 2029-re az ágazat értéke 2,3 milliárd font (975 milliárd forint) lehet. A Világgazdasági Fórum viszont idén arra figyelmeztetett, hogy az ágazat felel a globális károsanyag-kibocsátás 5 százalékáért.

Még erre is van megoldás

Amennyiben a ruhákat bérbeadó cégek úgy változtatnák meg a logisztikájukat, hogy az környezetbarátabbá váljon, a bérbeadás környezetvédelmi szempontból egy szintre kerülne a viszonteladással. A tanulmány újfent nyomatékosítja, hogy a divatos öltözködés legfenntarthatóbb módja az, ha kevesebb darabot vásárolunk, és azokat a lehető leghosszabb ideig hordjuk.

A ruhabérlés olykor-olykor mégis jó megoldás lehet, például jelentős esemény vagy esküvő esetében, véli a témával foglalkozó szakértő, Dana Thomas. "Fenntartható módon akarsz élni? Vásárolj kevesebbet, vásárolj jobban" - ajánlotta Thomas, a gyorsan változó divattal és a ruhák jövőjével foglalkozó Fashionopolis: The Price of Fast Fashion and the Future of Clothes című könyv szerzője.