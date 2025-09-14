Rák, diabétesz, magas vérnyomás – egyre több az elhízott gyerek és a kockázat

A világon minden ötödik, vagyis nagyjából 391 millió gyermek túlsúlyos, az elhízás pedig – mint a túlsúly legsúlyosabb formája – már minden tízedik, vagyis nagyjából 188 millió gyermeket érint. Hubai Gabriella, az Unicef Magyarország kommunikációs munkatársa az InfoRádióban azt mondta: sokkal több szemléletformáló kampányra lenne szükség ahhoz, hogy a gyermekek egészségesebben étkezzenek, mivel az elhízás számos egészségügyi kockázatot hordoz.

A gyorsételek ne váljanak rutinná! Fotó: Getty Images

A táplálkozás a kulcs

Hubai Gabriella hozzátette: a rendelkezésre álló adatok szerint Szubszaharai Afrika és Dél-Ázsia kivételével a világ minden más régiójában több a túlsúlyos kiskorú, mint az alultáplált. A jelentés szerint ez főként annak tudható be, hogy a gyermekek étrendjében manapság nagyon sok a cukros, adalékanyagokkal, egészségtelen zsírokkal és finomított keményítővel teli, ultrafeldolgozott, gyorséttermes, egészségtelen étel. Hubai Gabriella szerint sokkal több szemléletformáló kampányra lenne szükség ahhoz, hogy a gyermekek egészségesebben étkezzenek. Ebből a megfontolásból indította el az Unicef Magyarország idén nyáron a KajaKaland című játékos, családokat bevonó edukációs programját.

Az elhízás számos egészségügyi kockázatot hordoz, a többi között növeli az inzulinrezisztencia, a magas vérnyomás, a 2-es típusú cukorbetegség, a szív- és érrendszeri károsodások, valamint a rák kockázatát. Gyermeked egészséges fejlődéséhez ügyelned kell arra, hogy étrendjével minden elengedhetetlen tápanyagot biztosíts neki, méghozzá a megfelelő arányban. Mutatjuk, ezt hogyan tudod megvalósítani.