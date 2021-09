"Te nem vagy Zlatan, ne packázz a koronavírussal" - üzente tavaly ősszel az olasz AC Milan világklasszis labdarúgója.

Dacára a szűkszavú és letisztult kivitelezésnek, a hirdetés így is meglehetősen nyersre, félreérthetetlenre, egyszersmind figyelemfelhívóra sikerült. A "Don't get vaccinated", azaz magyarul "Ne oltasd be magad" felirat alatt a Wilmore Funeral Home kegyeleti szolgáltató neve és weboldalcíme kapott helyet.

Formabontó ötlettel biztatja oltásra az embereket egy amerikai reklámügynökség. h i r d e t é s Fotó: Laura Beebe/BooneOakley

A következő meglepetés pedig akkor érte a Carolina Panthers és a New Orleans Saints mérkőzésére igyekvő szurkolókat, amikor az első ámulatból felocsúdva ellátogattak a megadott honlapra. Itt ugyanis szintén egy rövidke üzenet látható csupán, arra szólítva a látogatót, hogy oltassa be magát azonnal, máskülönben hamarosan találkozni fog a temetkezési cég munkatársaival. Az oldalon egyetlen link szerepel, amely egy egészségügyi szolgáltató honlapjára irányít tovább, ahol azon nyomban adott is a lehetőség a COVID-19 elleni oltásra való regisztrációra.

Mint az a CNN riportjából kiderül, a különös eset valójában egy formabontó marketingfogás, amely mögött a BooneOakley reklámügynökség áll. "Úgy éreztem, a hagyományos hirdetés egyszerűen nem működik. Az olyan átlagos üzenetek, mint például "vedd fel az oltást" vagy "menj el oltakozni", szimplán beleolvadnak minden másba. Valami olyat akartunk létrehozni, ami más perspektívából világítja meg a dolgot, és előbb sokkolja, majd gondolkodásra készteti az embereket" - árulta el David Oakley, a cég igazgatója. Hozzátette, azért a futballmeccset választották az akcióhoz, mert ideális lehetőséget nyújtott ahhoz, hogy egyszerre sok embert elérve kínáljanak egy izgalmas beszédtémát a mérkőzés idejére.

Oakley elmondta, a StarMed, a kampányba bevont egészségügyi szolgáltató részéről eleinte akadt némi aggodalom a projekt hallatán, ahogy maguk a reklámcég munkatársai sem voltak biztosak abban, hova fog vezetni az ötletük. Végül azonban jól sült el a kísérlet, az oltási időpontokra érkező foglalások száma ugyanis alaposan megugrott a hétvége óta. Márpedig ez fontos, Észak-Karolinában ugyanis az átoltottság elmarad az országos átlagtól: eddig a lakosság 48,8 százaléka vette fel a védettséghez szükséges teljes oltássorozatot az új koronavírus ellen.

Magyarországon a határidőn túli, valamilyen oknál fogva elmaradt második oltásokra is lehet már időpontot foglalni az EESZT felületén.