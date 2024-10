Nyaralásuk alatt mentettek életet a mentősök

Béres Csaba és Pálfi László nem csak kollegák a Kisvárdai Mentőállomáson, hanem barátok is, ezért évek óta együtt járnak családjaikkal nyaralni. A görög tengerparton azonban most szakmai tudásukra is szükség volt. A pihenés alatt ugyanis hangos kiáltásra lettek figyelmesek, így az életmentők gondolkodás nélkül a kétségbeesett segélykérés irányába rohantak. Mint kiderült, egy hölgy elmerült a tengerben, ezért gyorsan a partra húzták a vízen lebegő élettelen asszonyt –számolt be a szerencsés véget ért esetről Facebook oldalán az Országos Mentőszolgálat.

Azonnal megvizsgálták a nőt, de ekkor már nem lélegzett, ezért megkezdték az újraélesztést, majd rövidesen megérkeztek a görög mentőszolgálat munkatársai, akik átvették az ellátást. A gyors és szakszerű segítségnyújtásának köszönhetően a nő légzése és keringése visszatért, így a helyi mentők az ellátást követően stabil állapotban szállítottak kórházba.