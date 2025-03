Háziorvost hívtak az idős nőhöz, mentőhelikopter vitte el

Az idős asszony váratlanul összeesett, majd később ugyan magához tért, de láthatóan zavart volt. Hozzátartozói értesítették a nő háziorvosát, aki azonnal a helyszínre sietett – írja vasárnapi Facebook-posztjában az Országos Mentőszolgálat. Miután megvizsgálta, az orvos úgy ítélte meg, hogy a beteg kritikus állapotban van, ezért mentőt hívott hozzá, közben pedig megkezdte az ellátását.

Rövidesen kiérkeztek a mentők is, emelt szinten folytatva az életmentő ellátást. A beteg keringése azonban így is összeomlott, újra kellett éleszteni. Végül az időben megkezdett segítségnyújtás és a példaértékű csapatmunka sikerre vezetett. A beteghez mentőhelikoptert is riasztották, és légi úton, immár stabil állapotban szállították kórházba.

Borítókép: OMSZ