Nem nyomoz a rendőrség a szamárköhögéses kórházi ellenőr ügyében

Mint azt június végén a Népszava nyomán megírtuk, a láthatóan beteg ellenőr előbb a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet (GOKVI) gyermekkardiológiai intenzív részlegét, majd a Semmelweis Egyetem Tűzoltó utcai gyermekklinikáját is felkereste. Noha többször is kérték, hogy ha már köhög, legalább vegyen fel maszkot, ő erre nem volt hajlandó, mert arra panaszkodott, hogy fullad benne. Két nappal később aztán saját maga jelentette be, hogy kiderült: szamárköhögéssel küzd.

A szamárköhögés egy bakteriális fertőzés okozta megbetegedés, amely ellen létezik védőoltás, egyszersmind az a kötelező gyermekkori védőoltások körébe tartozik. Ugyanakkor az oltássorozatot 2 hónapos kortól kapják meg a csecsemők, akik így féléves kor alatt, amikor még nem vagy csak részlegesen védettek a fertőzéssel szemben, különösen veszélyeztetettnek számítanak. A felnőtteknél jellemzően enyhébb tünetekkel járó szamárköhögés csecsemőkorban súlyos, életveszélyes szövődményeket idézhet elő. Az idei évben pedig a korábbi évek, évtizedek átlagánál jelentősen több megbetegedést regisztrálnak itthon és Európa-szerte egyaránt.

Az ellenőr a Semmelweis Egyetem klinikáján csak az irodában járt, betegekkel nem találkozott. A GOKVI érintett részlegén viszont főként újszülötteket kezelnek, akik szívsebészeti beavatkozásra várnak vagy abból lábadoznak. Az ügyben feljelentés ugyan nem érkezett, de a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) vizsgálatot indított az eset körülményeinek tisztázása érdekében. A Magyar Hang megkeresésére most hétfőn aztán arról tájékoztatott a BRFK, hogy a vonatkozó törvény értelmében a vizsgált cselekmény nem minősül bűncselekménynek.

