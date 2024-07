Galgóczi Ágnes: járványosan terjed a szamárköhögés itthon

Mint azt megírtuk, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) legfrissebb jelentése alapján az idei évben immár a főváros mellett minden megyéből jelentettek szamárköhögés-gyanús megbetegedéseket. Galgóczi Ágnes, az NNGYK járványügyi főosztályának vezetője az RTL Híradónak nyilatkozva kedden arról beszélt: az elmúlt két évtizedben összesen 36 megbetegedést igazoltak az országban laboratóriumi vizsgálattal. Ehhez képest idén már 76 diagnózis helyességét igazolták a vizsgálatok. Ennek tükrében a szakember szerint úgy lehet fogalmazni: a „szamárköhögés járványos terjedésű Magyarországon”.

Korábban beszámoltunk arról, hogy az esetszámok nemcsak itthon, hanem Európa-szerte több országban is kiugróan növekszenek az utóbbi hónapokban. Galgóczi szerint – ahogy azt az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ is jelezte már tavaly decemberben – a koronavírus-pandémia utóhatásai érződhetnek a mostani erős fertőzéshullámban. Ezzel a felvetéssel Póta György házi gyermekorvos is egyetértett az RTL Híradónak nyilatkozva.

A szamárköhögés (pertussis) egy bakteriális fertőzés okozta megbetegedés. Noha két hónapos koruktól kötelezően oltják ellene Magyarországon a csecsemőket, a védettség nem tart ki élethosszig. Éppen ezért a fertőzést gyerekként beoltott felnőttek is elkaphatják, hordozhatják, illetve megfertőzhetnek másokat. A csecsemőket érintő fertőzés pedig súlyos, akár életveszélyes lefolyású megbetegedést válthat ki, mivel ők még nem vagy csak részlegesen védettek. Az NNGYK ezért mind várandós nők, mind azon felnőttek számára emlékeztető oltást javasol, akik az újszülött gondozásában részt fognak venni. Terhesség során a harmadik trimeszterben ajánlott beadatni a védőoltást.

