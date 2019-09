Nagy világjárvány közeledik

Friss jelentést közölt a világ egészségügyi helyzetéről, és a legnagyobb kihívásokról az Egészségügyi Világszervezet (WHO). A jelentés a gyors és veszélyes világjárványok példájaként az 1918-as spanyolnáthát hozta fel, ami alig egy év alatt az emberiség majdnem 4 százalékát megbetegítette, és közel 50 millió halálos áldozatot szedett. Ha egy hasonló vírustörzs napjainkban kezdene terjedni, a jelentés becslései szerint több mint 80 millió áldozatot is szedhet ugyanennyi idő alatt, és a világ gazdaságának 5 százalékát megbénítaná. A WHO szerint az emberiség nincs felkészülve arra, hogy visszaszorítson egy hasonlóan fertőző betegséget, pedig egyre nagyobb az esélye egy világjárvány kialakulásának.

Tízmilliók betegedhetnek meg

A szervezet 2011 és 2018 között mintegy 1483 járványt azonosított világszerte, amelyből a legismertebb az ebola-, illetve a kanyarójárvány volt. Ezek jelentős gazdasági károkat is okoztak, a nyugat-afrikai ebola-járvány nagyjából 53 milliárd dolláros gazdasági és társadalmi veszteséget okozott az érintett országokban. Persze a betegségek terjedésekor az emberek élete és egészsége a legfontosabb tényező, ezekre a gazdasági károk is jelentős hatást gyakorolnak, főleg a szegényebb országokban. A gazdasági nehézségek ugyanis munkahelyek megszűnését okozzák, ami az életszínvonal csökkenésével és az egészségügyhöz való hozzáférés szűkülésével jár.

Nem vagyunk felkészülve egy világjárványra. Fotó: iStock

Járványok mindig is voltak, a terjedését azonban napjainkban már jelentősen felgyorsítja, hogy egy ember 36 órán belül gyakorlatilag a világ bármelyik pontját elérheti, a betegség így napokon belül világszintűvé válhat. Emellett a klímaváltozás is fontos tényező, hiszen a felmelegedés miatt a korábban csak mediterrán térséget veszélyeztető, zikát és dengue-lázat terjesztő szúnyogok már Európa északibb részeit, illetve az Egyesült Államok és Kanada területét is elérhetik, ami további tízmilliókkal növelheti a megbetegedések számát.

Legsúlyosabb mértékben azokat a szegény országokat sújthatja egy világjárvány, amelyek amúgy is csak korlátozott módon tudnak védekezni ellene. Az afrikai országok jelentős részében a kötelező védőoltások kiosztása is súlyos problémát jelent, az egészségügyi intézmények felszereltsége is hiányos, az emberek pedig rossz higiénés körülmények között, összezsúfolva élnek.

Bár az elmúlt évtizedekben a társadalmak világszerte komoly lépéseket tettek annak érdekében, hogy felvehessék a harcot egy agresszívan terjedő járvánnyal, távolról sem vagyunk felkészülve egy spanyolnáthához hasonló betegség visszatérésére - olvasható a jelentésben.

Forrás: CNN