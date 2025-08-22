Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+14° +23°
Hidegfront

Veszélyes időszak közeledik – fogadd meg a szakértők tanácsait, hogy elkerüld a nagy bajt

Perl Kitti
Szerző Perl Kitti

Indul az idei szüreti időszak, ezért a szakértők a must erjedése során keletkező mustgáz veszélyeire figyelmeztetnek. Mutatjuk, mire kell figyelni.

„A hazánkban legkorábban érő szőlőfajta, a Csabagyöngye szedésével néhány nappal ezelőtt kezdetét vette a 2025. évi szüreti időszak. Számos pincében már forrásban van, vagyis erjedésnek indult a leszüretelt szőlőből származó must. Ez a szőlőtermesztők, bortermelők életében mindig nagy izgalommal várt, különleges időszak. Azonban komoly veszélyeket is hordozhat, ha elmulasztjuk azokat az óvintézkedéseket, amelyekkel megelőzhetőek az erjedéskor keletkező mustgáz okozta tragédiák – figyelmeztetett friss közleményében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).

gyertyaláng egy pincében
Ha a gyertya lángja kialszik, az a levegő megemelkedett szén-dioxid-tartalmára utal. Fotó: Getty Images

Mi a mustgáz, és miért veszélyes?

A mustgáz tulajdonképpen nem más, mint szén-dioxid, nagy koncentrációban történő belélegzése pedig komoly bajt okozhat. A nem megfelelő szellőzéssel rendelkező pincében olyan mennyiségben is felhalmozódhat ez a gáz, hogy súlyos, akár halált is okozó mérgezéshez vezethet.

Innen tudhatod, hogy sok a szén-dioxid a levegőben

Az év ezen szakaszában különösen fontos, hogy a pince levegőminőségét folyamatos ellenőrizzük. A modern eszközök – például a szén-dioxid-érzékelő – mellett az évszázados módszer, vagyis a gyertya lángjával történő ellenőrzés is figyelmeztethet a veszélyre.

Ez is érdekelhet

„A gyertyás ellenőrzés lényege, hogy ha a derékmagasságban, például egy lapátra vagy botra erősítve magunk előtt tartott meggyújtott gyertya lángja kialszik, vagy már csak bizonytalanul ég, az a levegő megemelkedett szén-dioxid-tartalmára utal. Mivel a szén-dioxid a levegőnél nehezebb, elsősorban a pince alsó részében gyűlik össze, ezért különösen fontos, hogy a gyertyát mindig derékmagasságban vagy annál lejjebb használjuk. Ilyen esetben a pincébe történő belépés életveszélyes” – részletezték. Ha bebizonyosodik a mustgáz jelenléte, azonnal hagyjuk el a helyiséget és hívjuk a 112-es segélyhívó számot!

Kvíz: felismered egy kis képrészletből a testrészeket?

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

szén-dioxid must szüret mustgáz mustgáz-mérgezés boros pince

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Hidegfront
Maximum: +23 °C
Minimum: +14 °C

Nyugat, északnyugat felől egyre többfelé szakadozik, csökken a felhőzet, de az északkeleti és keleti országrészben nagyrészt felhős marad az ég. Arrafelé esőre, záporra, helyenként zivatarra kell számítani, de délutántól, késő délutántól már ott is elkezd csökkenni a csapadékhajlam. Az élénk északnyugati, északi szelet több helyen erős lökések kísérhetik, de zivatarok környezetében is előfordulhatnak erős, főként a déli országrészben akár viharos széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 25 fok között alakul, ennél pár fokkal hűvösebb az északkeleti tartósabban felhős, csapadékos tájakon, míg melegebb helyenként a Dél-Dunántúlon és a Viharsarokban lehet. Késő estére 14 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. A fölöttünk lévő ciklon még szombatig a közelünkben tartózkodik, így addig hidegfronti hatásra számíthatunk.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra