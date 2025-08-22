Veszélyes időszak közeledik – fogadd meg a szakértők tanácsait, hogy elkerüld a nagy bajt

„A hazánkban legkorábban érő szőlőfajta, a Csabagyöngye szedésével néhány nappal ezelőtt kezdetét vette a 2025. évi szüreti időszak. Számos pincében már forrásban van, vagyis erjedésnek indult a leszüretelt szőlőből származó must. Ez a szőlőtermesztők, bortermelők életében mindig nagy izgalommal várt, különleges időszak. Azonban komoly veszélyeket is hordozhat, ha elmulasztjuk azokat az óvintézkedéseket, amelyekkel megelőzhetőek az erjedéskor keletkező mustgáz okozta tragédiák” – figyelmeztetett friss közleményében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).

Ha a gyertya lángja kialszik, az a levegő megemelkedett szén-dioxid-tartalmára utal. Fotó: Getty Images

Mi a mustgáz, és miért veszélyes?

A mustgáz tulajdonképpen nem más, mint szén-dioxid, nagy koncentrációban történő belélegzése pedig komoly bajt okozhat. A nem megfelelő szellőzéssel rendelkező pincében olyan mennyiségben is felhalmozódhat ez a gáz, hogy súlyos, akár halált is okozó mérgezéshez vezethet.

Innen tudhatod, hogy sok a szén-dioxid a levegőben

Az év ezen szakaszában különösen fontos, hogy a pince levegőminőségét folyamatos ellenőrizzük. A modern eszközök – például a szén-dioxid-érzékelő – mellett az évszázados módszer, vagyis a gyertya lángjával történő ellenőrzés is figyelmeztethet a veszélyre.

„A gyertyás ellenőrzés lényege, hogy ha a derékmagasságban, például egy lapátra vagy botra erősítve magunk előtt tartott meggyújtott gyertya lángja kialszik, vagy már csak bizonytalanul ég, az a levegő megemelkedett szén-dioxid-tartalmára utal. Mivel a szén-dioxid a levegőnél nehezebb, elsősorban a pince alsó részében gyűlik össze, ezért különösen fontos, hogy a gyertyát mindig derékmagasságban vagy annál lejjebb használjuk. Ilyen esetben a pincébe történő belépés életveszélyes” – részletezték. Ha bebizonyosodik a mustgáz jelenléte, azonnal hagyjuk el a helyiséget és hívjuk a 112-es segélyhívó számot!