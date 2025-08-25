A vese a hasüreg hátsó részében, a gerinc két oldalán elhelyezkedő, bab alakú páros szerv. Feladata, hogy nefronjaival állandóan szűrje a keringő vért, távolítsa el belőle a melléktermékeket, a salakanyagot és a felesleges folyadék mennyiséget. Sokan azonban nincsenek tisztában azzal, mennyire sérülékeny ez a létfontosságú szerv. Bizonyos élelmiszercsoportok észrevétlenül, alattomos módon károsíthatják ezt a szervet, így nem árt vigyázni velük - írja a Wellandfit.

Közismert, hogy az alkohol károsíthatja a veséinket, azt azonban már jóval kevesebben tudják, hogy a cukrok, valamint a só is rongálhatják azokat. A rendszeres cukorfogyasztás gyulladást idéz elő, hozzájárul az inzulinrezisztenciához és a cukorbetegséghez, amely a krónikus vesebetegség egyik fő okozója. A feldolgozott élelmiszerekben található nátrium pedig folyamatosan emeli a vérnyomást – a tartósan magas vérnyomás pedig szinte lassan „megeszi” a veseszövetet.

Ártatlannak tűnő élelmiszerek is súlyosan károsíthatják a veséinket. Fotó: Getty Images

A károsodásra ugyanakkor jó ideig semmilyen komolyabb jel nem utal, mivel a vese sokáig képes kompenzálni a káros hatásokat. Így az első tünetek gyakran csak akkor jelentkeznek, amikor a szerv már súlyosan károsodott. A krónikus vesebetegségben szenvedők sokszor fáradtságról, ödémáról, gyakori vizelési ingeréről számolnak be, ám ekkor a folyamatot már nehéz visszafordítani.

A legfontosabb ez esetben is a megelőzés, melynek alapja a tudatos életmód és a megfelelő étrend kialakítása. Ez nem azt jelenti, hogy soha többé nem ihatunk meg egy pohár bort, hanem hogy tudatosan kell figyelni az étkezési szokásainkra. A napi cukorbevitel ajánlott maximuma 25 gramm – ezzel szemben sokan ennek többszörösét viszik be rejtett formában, üdítők, péksütemények és készételek révén. Ugyanez igaz a sóra is: az ideális napi mennyiség legfeljebb 5 gramm, de a magyarok átlagosan ennek kétszeresét fogyasztják. Érdemes továbbá az étrendünk friss alapanyagokra, zöldségekre, gyümölcsökre, sovány fehérjére és bőséges vízfogyasztásra építeni.