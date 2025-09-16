Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+13° +22°
Hidegfront

Meghalt Robert Redford

N.M.M.
Szerző N.M.M.

Az Oscar-díjas amerikai színészt a 90. életévében, álmában érte a halál.

89 éves korában meghalt Robert Redford Oscar-díjas amerikai színész, filmrendező és filmproducer. A New York Times szerint Redford kedden kora reggel hunyt el utahi otthonában – tudta meg a Telex.

Redford 1936-ban született Kaliforniában, a Broadway-n először a Sunday in New York című darabban láthatta a közönség. Első filmje az 1967 Háborús vadászat volt, de az 1969-es Butch Cassidy és a Sundance kölyök című western hozta meg számára az igazi áttörést. Az 1973-as A nagy balhéban Redford Paul Newmannel játszott, alakításáért Oscar-díjra is jelölték.

Kvíz: felismered ezeket az orvosi eszközöket?

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

ITT MEGOSZTHATOD:

halálhír Robert Redford

Ez is érdekelhet

Szívférgesség: a macskánkra is komoly veszélyt jelenthet

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Hidegfront
Maximum: +22 °C
Minimum: +13 °C

Erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd este északnyugaton már elkezdhet szakadozni, csökkenni a felhőtakaró. A nyugati országrészben többfelé valószínű tartós eső, jelentős mennyiség is eshet, míg másutt szórványosan valószínű kisebb eső, zápor. Az északnyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Estére valamelyest veszít erejéből a légmozgás. Késő estére 11 és 17 fok közé hűl le a levegő. A mai hidegfront az arra érzékenyek körében fejfájást, migrént válthat ki.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra