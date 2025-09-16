89 éves korában meghalt Robert Redford Oscar-díjas amerikai színész, filmrendező és filmproducer. A New York Times szerint Redford kedden kora reggel hunyt el utahi otthonában – tudta meg a Telex.

Redford 1936-ban született Kaliforniában, a Broadway-n először a Sunday in New York című darabban láthatta a közönség. Első filmje az 1967 Háborús vadászat volt, de az 1969-es Butch Cassidy és a Sundance kölyök című western hozta meg számára az igazi áttörést. Az 1973-as A nagy balhéban Redford Paul Newmannel játszott, alakításáért Oscar-díjra is jelölték.