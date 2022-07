Majomhimlővel diagnosztizálták, brutális tünetei voltak

Bár a 30 éves Matt Ford tisztában volt vele, hogy egyre több majomhimlős esetet jelentenek világszerte, egyáltalán nem aggódott amiatt, hogy esetleg ő is megfertőződhet. Aztán mégis megtörtént a baj, a betegség ráadásul nagyon megviselte – írja a SELF.

Fordot egy barátja fertőzte meg; azt mondja, sokkot kapott, amikor megtudta, hogy valaki, akit jól ismer, majomhimlős lett. „Ahogy letettük a telefont (Fordot telefonon értesítette a barátja a hírről – a szerk.), azonnal átvizsgáltam magam, és észrevettem néhány foltot az ágyékomnál. Felmentem a Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ honlapjára, és láttam, hogy szinte hajszálpontosan ugyanolyanok, mint amelyek a majomhimlős betegekről készült képeken láthatóak.”

Nagyon megszenvedte a majomhimlőt a 30 éves amerikai férfi. A fotó illusztráció, forrás: Getty Images

Bár reménykedett benne, hogy megússza enyhébb tünetekkel, másnapra rendkívül erős influenzaszerű panaszai lettek: belázasodott, rázta a hideg és köhögött. A kaliforniai közegészségügyi hivatal még aznap felhívta, és kikérdezte, tud-e valamit arról, hogyan fertőződött meg, és van-e esély rá, hogy mást is megfertőzött. Azzal kapcsolatban is érdeklődtek, utazott-e valahova az elmúlt időszakban.

Újabb egy nap elteltével Ford állapota tovább romlott. Annyira izzadt, hogy a lepedője csurom víz lett, a foltok pedig a teste más részein is megjelentek, beleértve az arcát is. A férfi kapcsolatba lépett az orvosával, aki azt tanácsolta, menjen be a rendelőbe, hogy személyesen is megvizsgálhassa. „A hátsó bejáraton kellett bemennem az épületbe, az orvos pedig teljes védőfelszerelésben fogadott. Megnézte a foltjaimat, kikérdezett a tüneteimről, és két különböző területről vett kenetet. Bár volt némi fájdalmam, de nem túl erős, így azt tanácsolta, csak vény nélkül kapható fájdalomcsillapítót szedjek. Ezenkívül nem kaptam túl sok információt, hogyan is segíthetnék magamon.”

Még soha nem tapasztalt hasonlót

A vizsgálat utáni napokban Ford egyre rosszabbul érezte magát. Az ágyékánál lévő foltok annyira fájtak, hogy aludni sem tudott; már egy rossz mozdulat is elég volt ahhoz, hogy a kínok szinte kibírhatatlanná váljanak. Ahogy ő fogalmaz, „még soha nem tapasztalt hasonlót”. A teste más részein lévő foltok szerencsére nem okoztak fájdalmat, ellenben nagyon viszkettek. Végül úgy döntött, ismét elmegy az orvosához. A szakember narkotikus (azaz kábító) hatású fájdalomcsillapítót írt fel neki, hogy tudjon aludni, valamint egy másik, szájon át szedhető készítményt a viszketés ellen. Azt is javasolta, hogy használjon vazelint a nagyon fájdalmas elváltozásokra, ami – mint utóbb kiderült – valóban sokat segített.

„Néhány nappal az első orvosi vizsgálat után megkaptam a majomhimlőteszt pozitív eredményét és az egészségügyi minisztérium levelét, amelyben tájékoztattak, hogy karanténban kell lennem addig, amíg teljesen meg nem gyógyulok, vagyis egyetlen folt sem lesz a bőrömön. Most, 13 nappal azután, hogy az első tüneteket észleltem (a SELF cikke június 30-án jelent meg, a szerk.), szinte teljesen egészségesnek érzem magam. Az influenzaszerű panaszok elmúltak, és már csak a foltoktól kell megszabadulnom, amelyekből egyébként összesen 25 darabot számoltam meg magamon.”

A férfi nemcsak a SELF-nek mesélte el, min ment keresztül, de Twitteren és TikTok-on is megosztotta tapasztalatait. Azért döntött így, mert szeretné, ha az emberek óvatosabbak lennének, és jobban vigyáznának magukra. „Megértem azokat, akik nem veszik komolyan ezt az egészet. Mielőtt megfertőződtem, én is ilyen voltam, de azóta teljesen megváltozott a hozzáállásom. Senki sem akarhatja, hogy keresztül menjen azon, amin én is. Akinek van rá lehetősége, oltassa be magát, illetve figyeljen arra, kivel kerül szoros kapcsolatba.”