9 mindennapi használati tárgy, amelyben baktériumok rejtőznek

Mindennapi használati tárgyainkat baktériumok és egyéb mikroorganizmusok egész hada szennyezheti be. Noha ezek többsége teljesen ártalmatlan az emberre nézve, akadnak köztük olyanok is, amelyek a megfelelő körülmények között képesek fertőzést kiváltani és megbetegíteni – hívja fel a figyelmet a The Conversation oldalán Manal Mohammed, a Westminsteri Egyetem mikrobiológusa. „Akad ugyanakkor itt egy csapda is: életünk legszennyezettebb tárgyainak egy része éppen azok közül kerül ki, amelyekre a legkevésbé gyanakodnánk” – teszi hozzá.

A legszennyezettebb mindennapi használati tárgyak

Alábbi galériánkban a szakember gyűjtése alapján mutatjuk be azokat a rejtett fertőzésforrásokat, amelyekre egyfajta bacimágnesekként érdemes lenne több figyelmet szentelnünk higiéniai rutinunkban.