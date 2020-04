Koronavírus: Ukrajnában nagy a baj

Immár 58-an vesztették életüket az új koronavírus-fertőzés következtében Magyarországon, a fertőzöttek száma pedig megközelítette a 900-at - részletek itt.

Horvátországban az eddigi utolsó közlések szerint egy nap alatt 60-nal, 1282-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma, és eddig 18 halálos áldozata van a járványnak. A kedden bejelentett egyik halálos áldozat 92 éves, a másik 46 éves volt, utóbbi nem szenvedett más betegségben. Hétfőn szintén egy korábban teljesen egészséges középkorú férfi halt bele a Covid-19 szövődményeibe. Az elsőfertőzésmegjelenése óta 130 beteget nyilvánítottak gyógyultnak. Jelenleg 35 beteg van súlyos állapotban, lélegeztetőgépen.

Hétfő óta nem volt haláleset

Szlovénia enyhítene néhány, az új típusú koronavírus-járvány lassítására bevezetett korlátozáson - jelentette be Janez Jansa szlovén kormányfő kedd esti rendkívüli sajtótájékoztatóján. Mint mondta, vizsgálják annak lehetőségét, hogy megfelelő óvintézkedések közepette már jövő keddtől fokozatosan újraindítsák a gazdasági tevékenységeket és idővel enyhítsenek a szigorú mozgáskorlátozásokon is. A politikus a termelési, a szolgáltatási, valamint a kereskedelmi és közlekedési ágazatokra utalt, hozzátéve: természetesen azzal a feltétellel, hogy továbbra is be kell tartani a megfelelő távolságot, védőfelszerelést kell viselni és biztosítani kell a fertőtlenítőszerek használatát. Szlovéniában bezártak az oktatási intézmények az óvodától az egyetemig, megszűnt a tömegközlekedés, csak az élelmiszer- és élelmiszer jellegű boltok, a drogériák, gyógyszertárak, valamint a benzinkutak tarthatnak nyitva, továbbá lakhelyelhagyási tilalom van érvényben. Szlovéniában a keddi hivatalos közlés szerint egy nap alatt 38-cal, 1059-re emelkedett a koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma. Eddig 30-an haltak meg a járvány következtében. Hétfő óta nem volt haláleset az országban. A diagnosztizált betegek közül 30-at ápolnak intenzív osztályon. Az első fertőzés megjelenése óta 102 beteget nyilvánítottak gyógyultnak. Eddig 29 455 koronavírustesztnek lett negatív az eredménye az országban.

Ukrajnában a korlátozások megszegőire 17 ezer és 34 ezer hrivnya (211 ezertől 422 ezer forintig) között szabható ki bírság. Fotó: Maxym Marusenko/Getty Images

Sem elég gyógyszer, sem elég férőhely

A tetőpontjához közelít Ukrajnában a Covid-19 koronavírus-betegség terjedése - jelentette ki Makszim Sztepanov ukrán egészségügyi miniszter kedden a Telegram üzenetküldő csatornán közzétett videoüzenetében hozzátéve, hogy éppen ezért korai még az országos karantén feloldásáról beszélni. "A világjárvány aktív fázisaiban a betegek száma drámaian növekszik, ami drámai terhelést jelent az orvosi rendszerre nézve" - magyarázta. Szavai szerint a Covid-19-ben szenvedő betegek száma olyan gyorsan növekszik, hogy nincs elegendő orvos, sem gyógyszer, sem kórházi férőhely, hogy segítséget nyújtsanak nekik. Felhívta a figyelmet arra a tényre, hogy sok más országban is ilyen helyzet alakult ki, ezért korai még Ukrajnában a korlátozó intézkedések feloldásáról beszélni.

Ukrajnában március 12-én léptettek életbe országos karantént, előbb három hétre, majd március 25-én meghosszabbították április 24-ig. Ezen felül először a hónap elején, majd április 6-tól tovább szigorítottak a bevezetett korlátozó intézkedéseken. A jelenleg hatályban lévő rendelkezések kötelezővé tették egyebek mellett az arcmaszk viselését a nyilvános helyeken és a közterületeken, megtiltották a parkok, játszóterek látogatását, legfeljebb kettesével járkálhatnak az utcákon az emberek. Közben az ukrán fegyveres erők kedden jelentették, hogy belehalt a Covid-19 betegségbe egy nő, egy Ivano-Frankivszk megyei katonai egység alkalmazottja, aki az első halálos áldozata a fertőzésnek az ukrán hadseregben. Keddre Ukrajnában jelentősen, az előző napihoz képest 143-mal nőtt az igazolt fertőzöttek száma, és elérte az 1462-őt, a halálos áldozatoké pedig hét új esettel 45-re emelkedett.

Több a gyógyult mint az új fertőzött

Folytatódik a kedvező tendencia Ausztriában: az elmúlt 24 órában csaknem kétszer annyi embert nyilvánítottak gyógyulttá, mint ahányan megfertőződtek a koronavírussal. Az egészségügyi minisztérium által közölt adatok szerint hétfő óta 583 ember gyógyult meg, míg 332-en fertőződtek meg koronavírussal.

Egymást követően ez már a negyedik nap, amikor csökkent a koronavírus-fertőzés következtében megbetegedettek száma, jelenleg összesen 8043 beteget tartanak nyilván. Közülük 1100-an részesülnek kórházi kezelésben, 243-an intenzív osztályon vannak. Eddig összesen 12592-en fertőződtek meg Ausztriában; a legtöbb esetet Tirol tartományban, (2786 fő), Alsó-Ausztriában (2043 fő) és Felső-Ausztriában (1974 fő) diagnosztizálták.

Időközben 4046-an gyógyultak meg, míg 252-en estek áldozatául a járványnak, valamennyien más alapbetegségben is szenvedtek. Thomas Szekeres, az Osztrák Orvosi Kamara (Österreichische Ärztekammer) elnöke azt kérte, hogy az orvosok és az ápolók számára is tegyék kötelezővé a szájmaszkot. Indoklása szerint ők maguk is "multiplikátorokká", a vírus terjesztőivé válhatnak, és megfertőzhetik pácienseiket. A háziorvosok kilencven, a fogorvosok 40-65 százaléka ismét megnyitotta orvosi rendelőjét; ugyanakkor úgy érzik, cserbenhagyták őket, mivel nem juthat hozzá mindenki megfelelő védőfelszereléshez.

