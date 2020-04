Koronavírus: függöny helyett maszkot varrnak

Mióta a koronavírus-járvány elérte Magyarországot, számos ponton megváltozott életünk. A szerencsésebbeknek csak a kijárási korlátozás nehezíti a mindennapjait és tudnak otthonról dolgozni. Ám sokan már most elvesztették állásukat, mivel a munkahelyüknek drasztikusan megcsappant a bevétele. Hiába próbál a kormány számos eszközzel segíteni a vállatoknak, egyre több cég kényszerül elbocsátásokra. Ezt a szomorú lépést próbálja megelőzni a kaposvári Baross Szőnyegáruház - méghozzá különleges módon.

Így küzdenek a magyar városok a járvány ellen A védőmaszkok varratására, a fertőtlenítésre, valamint a kórházba érkező betegek előszűrésére koncentrál a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzetben több vidéki, illetve fővárosi kerületi önkormányzat. Részletek itt.

A normál esetben melegburkolati termékek, lakástextiláruk forgalmazásával és készítésével foglalkozó cégnél két hete mosható szájmaszkokat kezdtek varrni és árulni. Üzletük továbbra is nyitva tart délután három óráig, de vásárló csak kevés van, ezért az ott dolgozó 12 ember mind részt vesz a textilmaszkok gyártásában. "Zárás után fél hatig, amíg rendes esetben tartana a munkaidőnk, bent vagyunk és készítjük a maszkokat. Vagyis maradt a napi 8 órás munkaidő, ezzel próbáljuk biztosítani az alkalmazottak munkahelyét" - mondta kérdésünkre Horváth Balázs ügyvezető.

Mind a 12 dolgozó részt vesz a szájmaszkok gyártásában. Fotó: Baross Szőnyegáruház

Napi 600-700 maszk készül

A maszkok alapanyaga 100 százalékos pamut, felnőtt és gyerekméretben is elérhetőek, különböző mintákkal. A függönyvarrás miatt eddig is rendelkeztek 4 varrógéppel, most beruháztak még kettőre, így összesen 6 munkaállomáson készülnek a maszkok, és az eddigi tapasztalatok alapján napi 600-700 darabot képesek előállítani. Horváth Balázs elárulta azt is, hogy a vállalat tulajdonosa is megtanulta használni a varrógépet, napi 5-6 órát ő is a varrógép mellett ül.

Több céges megrendelés érkezett már hozzájuk, például Kaposvár önkormányzata 5000 darabot rendelt tőlük. De természetesen magánszemélyektől is várnak megkereséseket, elsősorban az ő számukra indították el külön Szájmaszkgyár nevű Facebook-oldalukat és webshopjukat, ahonnan országszerte házhoz szállítanak.

A maszkok többféle mintában, felnőtt és gyerek méretben készülnek. Fotó: HáziPatika.com

"Nem nyerészkedni szeretnénk"

Bár a kezdeményezést abszolút pozitív szándékkal indították, mégis meglepően sok negatív kritika érte őket az elmúlt két hétben. Facebookon többen azt kommentelték posztjaik alá, hogy a vírust kihasználva szeretnének meggazdagodni, nyerészkedni. Holott a valóság ettől messze áll. "Egyrészt szerintem ez sokkal jobb megoldás, mintha el kellett volna küldenünk az alkalmazottakat, akik ezáltal bevétel nélkül maradtak volna. Másrészt sokan nem látják át, hogy nekünk, cégvezetőknek még így is plusz költséget jelent jelenleg a dolgozók kifizetése. A szájmaszkok gyártásából lehetetlen meggazdagodni, ez nem tudja pótolni azt, ami a vírus miatt kiesik a vállalat bevételéből" - magyarázza Horváth Balázs, és hozzáteszi, a kritizálók valószínűleg abba sem gondolnak bele, hogy mint a járvány hatására sok minden más, a maszkok gyártásához szükséges alapanyagok is megdrágultak. "A gumi például tízszeres áron kapható jelenleg, mint korábban" - mondja.

A szájmaszkgyártás tehát nem a nyerészkedésről szól, hanem egyszerűen ezzel az alternatív termékkel kínálnak alkalmazkodni a jelenlegi piaci körülményekhez. Annak pedig kifejezetten örülnek, hogy a vásárlóktól csupa pozitív visszajelzést kapnak, elégedettek a termékeikkel.

Egy otthonról végezhető szaglásteszt segíthet a koronavírus-fertőzés korai felismerésében. Az izraeli kutatók által kifejlesztett módszerről az nlc.hu cikkében olvashat.