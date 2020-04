Koronavírus: "olyan, mint egy jelenet egy horrorfilmből"

Koronavírus: így segítenek a házi kedvencek Régóta nem titok, hogy a házi kedvencek jó hatással vannak ránk, jelenlétük azonban a koronavírus-járvány miatti bizonytalan, félelmekkel teli időkben még inkább felértékelődik - akár életmentő is lehet. Részletek itt.

A szakember a március végén készült interjúban elmondta, hogy 9-10 nappal azelőtt csak körülbelül öt COVID-19-páciensük volt, négy nappal később azonban ez a szám száz fölé emelkedett, két újabb nap elteltével pedig kétszáz fölé. Mostanra ott tartanak, hogy a kórházuk három-négy emeletét csak fertőzöttek foglalják el. Ahogy dr. Wong fogalmazott, szinte összeér a betegek válla, olyan kevés a hely.

Ez azonban a legkisebb gond. Hogy még jobban érzékeltesse a helyzet súlyát, felidézett egy beszélgetést, amely során orvos kollégái arról értekeztek, hogy egy 27 hetes terhes nőnek mindenképpen szüksége lenne lélegeztetőgépre, amit azonban csak akkor kaphat meg, ha két szívmegállás miatt kezelt beteg közül az egyik meghal, és felszabadul egy eszköz. "Amikor erről tudomást szereztem, bementem egy üres szobába, és egyszerűen összeomlottam, megállíthatatlanul sírni kezdtem. És ez még csak a kezdet volt. Össze kellett szednem magam, hogy végigcsinálhassam a napot" - emlékezett vissza az orvos.

Óriási teher van az orvosok vállán a koronavírus-járvány miatt. Fotó: Getty Images

"Olyan, mint egy jelenet egy horrorfilmből"

Arról is beszélt, talán könnyebb lenne megbirkózni a mindennapokkal, ha nem kellene távolságot tartania a családjától. Ha ugyanis hazamegy, nem lehet együtt feleségével, gyerekeivel úgy, ahogy régen, nehogy megfertőzze őket. Nem ölelheti, puszilhatja meg őket, emellett folyamatosan maszkot visel, és külön fürdőt használ. "Biztos, hogy rémálmaim lesznek a jövőben. Még soha nem láttam ehhez foghatót" - szögezte le, visszakanyarodva a kórházban tapasztaltakra, majd hozzátette: nem gondolta, hogy aneszteziológusként valaha ilyen helyzetbe fog kerülni. Tizennégy éves karrierje során mindössze egy maréknyi páciensét vesztette el a műtőasztalon, most pedig egyik haláleset követi a másikat, "olyan, mint egy jelenet egy horrorfilmből".

Megemlítette, míg korábban az N95-ös maszkot minden 2-3 órában cserélték, ma csak a nap végén dobhatják el. És ők még szerencsések, más kórházakban az egészségügyi dolgozóknak addig kell használniuk egy maszkot, amíg az be nem szennyeződik.

Szerinte, bár a helyzet most sem túl szívderítő Amerikában, a java csak most jön. "Lehet, hogy eljön az az idő, hogy az olaszokhoz hasonlóan el kell majd döntenünk, ki kapja a lélegeztetőgépet, és ki az, akit eszköz hiányában egyszerűen nem fogunk tudni ellátni, megmenteni. A baj az, hogy nem akarom meghozni ezt a döntést. Aneszteziológus vagyok. Mindig is az volt a dolgom, hogy biztosítsam, hogy a páciensek komplikációk nélkül vészeljék át a műtétet. Nem tudom, hogy leszek képes kimondani valakinek a halálos ítéletét" - hangsúlyozta.

A legfontosabb, hogy bízzunk a szakemberekben

Arra a kérdésre, hogy tanácsolna-e valamit az embereknek azzal kapcsolatban, hogyan óvhatják meg magukat és családjukat a fertőzéstől, azt felelte: bízzanak a szakemberekben. Ha ők azt mondják, maradjanak otthon, vagy tartsák a távolságot egymástól, akkor tegyenek így. "Nem kell boldognak lenned a helyzet miatt, és nyugodtan panaszkodhatsz, dühönghetsz. Ha túl leszünk ezen, akár egész életünkben beszélhetünk a témáról. Nem kell egyetértened sem, de csináld azt, amit a szakemberek javasolnak. Maradj egészséges, és ne terheld túl a kórházakat. Hagyd, hogy végezzük a munkánkat" - üzente.

Forrás: medicalnewstoday.com

Videón mutatja be a nővér, hogy kaphatjuk el a koronavírust még kesztyűben is - nézze meg a tanulságos felvételt társportálunk, az nlc.hu oldalán.