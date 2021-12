Koronavírus: a Pfizer-vakcina ilyen hatásos az omikron ellen

Karikó Katalin szerint szükség esetén a Pfizer immár egy hónap alatt is képes új oltóanyagot fejleszteni a koronavírus újonnan felbukkanó variánsai ellen.

Laboratóriumi vizsgálatokból eddig is arra lehetett következtetni, hogy az omikron variáns esetében talán valamelyest csökken a jelenleg alkalmazott védőoltások nyújtotta védelem. Ezúttal ugyanakkor egy valós megfigyeléseken alapuló kutatás is hasonló eredményre jutott a Pfizer és a BioNTech közösen fejlesztett oltóanyaga kapcsán. Mint azt a Reuters hírügynökség írja, a Discovery Health, Dél-Afrika legnagyobb magán-egészségbiztosítója 211 ezer igazolt koronavírusos esetet figyelembe véve igyekezett felmérni, milyen mértékben képes elejét venni a vakcináció a súlyos lefolyású megbetegedésnek.

Az omikron variánssal szemben alacsonyabb lehet a Pfizer-BioNTech-vakcina hatékonysága. h i r d e t é s Fotó: Getty Images

Az omikron variánst elsőként Dél-Afrikában azonosították november közepén, ahol azóta ez vált a domináns vírusváltozattá, háttérbe szorítva a delta variánst. Az elmúlt napokban 20 ezer körül alakult a napi új fertőzések átlaga az afrikai országban. A Discovery Health becslései szerint a november 15. és december 7. között regisztrált 211 ezer esetből mintegy 78 ezerért lehetett felelős az új mutáns.

Mindezek alapján a szervezet kutatói - együttműködésben a Dél-afrikai Orvosi Kutatótanáccsal (SAMRC) - úgy számoltak, hogy a Pfizer-BioNTech-vakcina 70 százalékos védelmet nyújt az omikron variáns okozta súlyos, kórházi kezelést igénylő megbetegedéssel szemben, illetve 33 százalékos védelmet afertőzésellen. Ez jelentős visszaesést jelent a delta variánssal szembeni, a negyedik járványhullám során kimutatott védelemhez képest, amely a súlyos panaszok megelőzése terén 93, a fertőzés megelőzése kapcsán 80 százalék körül alakul.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy eredményeik még csupán kezdetiek, ezért nem szabad azokból messzemenő következtetéseket levonni. Ezzel együtt Glenda Gray, az SAMRC elnöke szerint biztató, hogy a Pfizer-BioNTech-vakcina látszólag jónak mondható védelmet biztosít a súlyos lefolyású COVID-19-cel szemben omikron variáns esetén is. Dél-Afrikában az említett oltóanyag mellett a Janssen vakcináját alkalmazzák az oltási kampányban. Utóbbi fejlesztői és az SAMRC jelenleg is vizsgálják az egydózisú oltás hatékonyságát az omikron vírusváltozat ellen, és egyelőre Gray szerint annyit lehet kijelenteni, hogy még nem történt haláleset omikron okozta fertőzéshez köthetően azoknál, akiket a Janssen készítményével oltottak be.

Richard Neher, a Bázeli Egyetem kutatója szerint néhány héten belül az omikron válhat a koronavírus uralkodó variánsává Európában.