Koronavírus: mit tegyenek az idősek?

A koronavírus-járvány kínai áldozatainak 80 százaléka 60 évnél idősebb volt, emellett pedig több ország adataiból is az látszik, hogy a szív-, vese-, tüdő- vagy cukorbetegséggel küzdő fertőzöttek sokkal nagyobb valószínűséggel kerülnek súlyos állapotba vagy halnak meg. Ráadásul az idősebbek és a krónikus betegek immunrendszere egyébként is gyengébb, így védtelenebbek a betegségekkel szemben. Ezek alapján tehát elmondható, hogy a veszélyeztetettek valóban az otthonukban vannak a legnagyobb biztonságban. Egy szakember viszont most olyan kérdéssort állított össze, amely segíthet eldönteni az egyébként jó egészségi állapotnak örvendő időseknek, hogy mennyire kell elővigyázatosnak lenniük.

A veszélyeztetettek az otthonukban vannak a legnagyobb biztonságban. Fotó: Getty Images

Öt kérdés, öt válasz

Az ötkérdéses módszert egy amerikai gerontológus professzor, Dr. John Morley találta ki, aki a "törékeny", vagyis a FRAIL szó betűit felhasználva tesz fel kérdéseket, hogy kiderítse, az adott ember mennyire veszélyeztetett a koronavírus szempontjából. Az "F"-fel a fáradtságra kérdez rá, az R-rel a rugalmasságra, ellenálló képességre, az A-val (aerobic) az adott személy fittségére az I-vel (illnesses) a betegségek számára, az L-lel (loss of weigth) pedig a súlycsökkenésre.

Az öt megválaszolandó kérdés tehát így hangzik:

Folyton fáradt?

Fel tud menni gond nélkül egy lépcsősoron?

Tud egy háztömbnyit sétálni?

Ötnél több betegséggel küzd?

Fogyott mostanában?

Ha valaki ezek közül legalább háromra igennel válaszol, akkor inkább vonuljon önkéntes karanténba és legyen nagyon elővigyázatos, amíg véget nem ér a koronavírus okozta járvány. De már akkor sem árt odafigyelni, ha csak egyre igennel felelt az érintett - véli a szakember.

Konkrét javaslatok

Koronavírus: sokaknál ez az új tünet jelentkezik - olvassa el a részleteket!

Egy San Franciscó-i gerontológus, Leslie Kernisan konkrét javaslatokkal is próbál segíteni az időseknek. Azt tanácsolja, ha mindenképp ki kell menniük az üzletekbe, viseljenek szövetkesztyűt, a koronavírus ugyanis kevesebb ideig életképes a puha felületeken. Telefonjukat lehetőleg ne nyomkodják, amikor úton vannak, de legjobb, ha otthon hagyják a mobiljukat - ugyanis az eszköz teljes felülete kiválóan alkalmas a kórokozók megtelepedésére.

Ha úgy érezzük, idős szüleink, hozzátartozóink nem tartják be a megelőzés miatt szükséges óvintézkedéseket, akkor ne oktassuk ki őket, inkább beszélgessünk velük. Kérdezzük meg őket, mit tudnak a koronavírusról, és mit terveznek a következő hetekre.

További tanácsok

Mivel nem tudhatjuk előre, hogy meddig tart még a koronavírus-járvány, akár hosszú távú, hónapokig tartó otthonlétre is fel kell készülnünk. A jó közérzeten és a jólléten azonban jelentősen ronthat a tartós bezártság, ezért természetesen időnként mindenkinek ajánlott egy-egy rövid sétát tenni. Mozogni biztonságos, de ezt az idősebbek inkább otthon tegyék - tanácsolja Dr. Paul Tatum professzor.

A sok pihenés is jót tesz, de az idősek lehetőleg kerüljék az altatókat. Fontos továbbá, hogy mindenki tájékozódjon az aktuális helyzetről - de ne nézzék folyton a híreket a tévében és az interneten, ez ugyanis csak növelné a szorongást. A 65 év felettiek lehetőség szerint maradjanak otthon, de ha valamire szükségünk lenne, ne féljenek segítséget kérni családtól, ismerőseiktől, a szomszédoktól vagy az önkormányzattól - zárta gondolatait a szakember.

Forrás: webmd.com

97 éves koreai nő épült fel a koronavírusból - olvassa el a részleteket társportálunk, az nlc.hu cikkében!