Koronavírus: kiderül, hogy hat az agyra

Habár a koronavírus okozta COVID-19 betegség elsősorban a légutakat támadja meg, a szervezet szinte minden részét károsíthatja. Korábbi kutatások már igazolták, hogy a vírus az agyat is károsíthatja, egy most induló, magyarországi kutatás ezt a folyamatot vizsgálná meg alaposabban. Ebben pedig most bárki segíthet, aki korábban átesett már a COVID-19-en - írja a Telex.

Korábbi fertőzöttek jelentkezését várják

Korábbi fertőzöttek jelentkezését várják

Koronavírus: az agyat és az idegrendszert is károsítja Érdekes összefüggésekre jöttek rá kutatók koronavírus-fertőzésben elhunytak agyát vizsgálva.

Az Eötvös Lóránd Kutatási Hálózat (ELKH) Természettudományi Kutatóközpont és Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézete olyan 18 és 75 év közöttiek jelentkezését várja, akik korábban már átestek a koronavírus-fertőzésen. A kutatás célja a felhívás szerint az élethosszon át változó agyi működés és az időskori szellemi hanyatlás vizsgálata, különös tekintettel a COVID-19 okozta idegrendszeri zavarokra és maradványtünetekre, valamint azok agyi öregedésre gyakorolt hatására.

A jelentkezőktől vért vesznek, MRI-vizsgálatot, ambuláns szakorvosi neurológiai vizsgálatot és alvási EEG-t végeznek el rajtuk, valamint kérdőíveket és teszteket kell majd kitölteniük. Aki részt venne a kutatásban, az mri.akk@ttk.hu e-mail-címen jelentkezhet.

