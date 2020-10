Koronavírus: a negatívak így tovább terjeszthetik

Először igazoltak COVID-19-ben szenvedő betegek gyomor-bél traktusában (GI) aktív és elhúzódó SARS-CoV-2-fertőzést - olvasható az Orvostovábbképző Szemle (OTSZ) online portáljának cikkében. Mint a témáról készült legfrissebb kutatás eredményeire hivatkozva írják, előfordult, hogy néhány embernél már legalább 6 napja negatívak voltak az orrgaratból vett minták, ám a székletükből még mindig kimutatható volt a koronavírus. A Dr. Siew C. Ng, a Hongkongi Kínai Egyetem Bélmikrobiota Kutatóközpontjának munkatársa által vezetett, kis esetszámú pilotvizsgálat azért is jelentős, mert e szerint a bélben továbbra is aktív lehet a fertőzés, annak ellenére, hogy a beteget a PCR-tesztjei alapján már gyógyultnak nyilvánították. Ez pedig, mint arra a szakember a Medscape Medical Newsnak rávilágított, azért is fontos, mert a gyógyultnak nyilvánított emberek tovább fertőzhetnek, így a személyes higiénére való odafigyelés, például a gyakori kézmosás és az egyéb óvintézkedések még akkor is szükségesek, amikor a beteget hazaengedték a kórházból.

Ilyen hatással volt a mikrobiomra Más érdekességet is megfigyeltek azonban a székletvizsgálatok során a tudósok, mégpedig a bél mikrobiomjával kapcsolatban. Amikor ugyanis szekvenálták a székletmintákból származó DNS-t, a kutatók a bélmikrobiom bakteriális összetételéről is képet kaptak. "Érdekes módon az igen aktív SARS-CoV-2 fertőzőképességet mutató és az aktivitásra nem utaló székletek bakteriális összetétele között különbség volt: előbbiben nagy tömegben voltak pathogén baktériumok, míg az aktivitást nem mutató székletmintákban inkább olyan baktériumok voltak túlsúlyban, amelyek a gazdaszervezet immunitását erősítik" - írja a portál, megjegyezve: további vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy kiderítsék, a mikrobiom változtatta-e meg a COVID-19 lefolyását, vagy a COVID-19 változtatta meg a mikrobiomot. h i r d e t é s



Így terjedhet

Azt ugyan már korábbi kutatások is bizonyították, hogy a SARS-CoV-2 megtalálható a székletben, ám annak aktivitását és fertőzőképességét a COVID-19 alatt és után még nem bizonyították. Európában elsőként a Pécsi Tudományegyetem (PTE) virológiai munkacsoportjának szakemberei izolálták a koronavírust egy beteg székletmintájából. Kemenesi Gábor, a pécsi szakemberek vezetője akkor felfedezésükkel kapcsolatban úgy fogalmazott, ez egyértelmű utalás arra, hogy a vírus széklettel is képes fertőzni.

Így, nyitott fedővel sose húzzuk le a vécét! Fotó: Getty Images

A magyar kutatók feltételezését is bizonyította tehát ez a mostani vizsgálat, mely kimutatta, a vírus fertőzőképes marad a bélben, akár még 6 nappal az után is, hogy az orrgarati mintavétel negatívvá vált. De hogyan tudják átadni a fertőzést az érintettek, ha légútjaikon keresztül már nem szórják a vírust? A válasz a mosdóhasználatban és a személyes higiéniában rejlik. Nem lehet elégszer hangsúlyozni a gyakori kézmosás jelentőségét, főképp, hogy a két negatív PCR-teszt birtokában magukat fertőzésmentesnek tudók továbbra is terjeszthetik a SARS-CoV-2 vírust, ha saját székletükkel érintkeznek.

Mindig hajtsuk le a vécé fedelét

A másik lehetőséget még egy korábbi kísérlet tárta fel, melyből kiderült, akár vizeletet, akár székletet húzunk le a vécén, olyan "felhő" képződhet, amelynek aeroszolrészecskéi háromlábnyi távolságra (kb. 90 centiméter) is eljuthatnak. Ráadásul ezek az aeroszolok amellett, hogy megtapadhatnak a mellékhelyiség felületein, elég ideig maradhatnak a levegőben ahhoz, hogy a következő vécéhasználatkor az érintett beszívja azokat. Sőt: a kutatók által végzett szimulációk során világossá vált, hogy az aeroszolfelhő olyan koronavírus-részecskéket is szállíthat, amelyek már eleve a levegőben voltak, vagy a fertőzött ember székletének lehúzása után kerültek oda.

A csipketanga és a papírszatyor csak kettő azokból a vírusvédelmi agyrémekből, melyekről az nlc.hu cikkében olvashat ide kattintva.