Koronavírus: így terjed a vécében

A koronavírus-fertőzés megakadályozása érdekében sok mindenre kell figyelnünk. Maszkot szinte mindenki visel a zsúfolt helyeken, és a megfelelő távolságot is igyekszünk tartani egymástól. De mi a helyzet a vécéhasználattal? Az emberek többsége valószínűleg azt mondaná, ilyenkor nem viselkedik túl óvatosan - ez azonban veszélyes is lehet.

Koronavírus: ezek a szokatlan tünetek A koronavírus-fertőzés jellegzetes tüneteit mindenki ismeri - láz, köhögés, izomfájdalom,fejfájás-, ám vannak olyan szimptómái is, amelyek kifejezetten szokatlannak számítanak egy ilyen típusú megbetegedés esetén. Részletek itt.

Egy friss vizsgálatból kiderült, hogy akár vizeletet, akár székletet húzunk le a vécén, olyan "felhő" képződhet, amelynek aeroszolrészecskéi háromlábnyi távolságra (kb. 90 centiméter) is eljuthatnak. Ráadásul ezek az aeroszolok amellett, hogy megtapadhatnak a mellékhelyiség felületein, elég ideig maradhatnak a levegőben ahhoz, hogy a következő vécéhasználatkor az érintett beszívja azokat. Sőt: a kutatók által végzett szimulációk során világossá vált, hogy az aeroszolfelhő olyan koronavírus-részecskéket is szállíthat, amelyek már eleve a levegőben voltak, vagy a fertőzött ember székletének lehúzása után kerültek oda. A tanulmány, amelyet kedden publikáltak a Physics of Fluids című szaklapban, újabb bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a SARS-CoV-2 a fertőzött személy széklete útján is terjedhet.

Újabb tanulmány bizonyította: az új koronavírus széklettel is terjedhet. Fotó: Getty Images

Riasztóak az eredmények

A szakemberek számítógépes szimuláció segítségével mutatták be, hogy amikor a vécé lehúzása során víz ömlik a kagylóba, az így keletkező örvény kiszorítja onnan a levegőt. Az ilyen örvények felfelé mozognak, a centrifugális erő pedig kb. 6000 apró cseppet vagy kisebb aeroszolrészecskét szór szét. A vécé típusától függően a felszabaduló aeroszolok 40-60 százaléka juthat ki a kagylóból, ami nem kis arány.

Az eredményeket dr. Ji-Xiang Wang, a Yangzhou Egyetem munkatársa és a tanulmány társírója rendkívül riasztónak tartja. Mint kiemelte: még otthoni körülmények között is szinte lehetetlen megoldani, hogy a koronavírus-fertőzött külön vécét használjon, az pedig, hogy egy vécé (illetve annak környezete) mindig megfelelően legyen fertőtlenítve, szintén nehézségekbe ütközhet. Arról nem is beszélve, hogy a mellékhelyiségek szellőzése a legtöbbször nem megfelelő, ez pedig tovább fokozza a fertőzésveszélyt.

Hogyan óvjuk magunkat?

Szerencsére van néhány dolog, amit megtehetünk a kockázat csökkentése érdekében. Dr. Wang mindenekelőtt azt tanácsolja, hajtsuk le a tetőt, mielőtt lehúznánk a vécét. Vécéhasználat előtt és után is alaposan mossunk kezet, különösen akkor, ha olyan mellékhelyiségbe megyünk, amit többen is használnak. Ne érintsük meg az arcunkat a vécében, és nyugodtan tartsuk magunkon a maszkot, amely valamelyest védhet a fertőzéstől.

Dr. Wang azt reméli, az új eredmények amellett, hogy óvatosabb vécéhasználatra sarkallnak mindenkit, a jövőben hatással lesznek a mosdók kialakításának megtervezésére is. A biztonság növeléséhez hasznosnak tartaná az érintésmentes szappanadagolók széles körű telepítését, illetve azoknak a vécéknek az előnyben részesítését, amelyeknél az öblítés csak a tető lehajtása után történhet meg.

Ez lenne a jövő? Futurisztikus szkafandert mutattak be a koronavírus ellen - az nlc.hu cikkében megnézheti, pontosan hogyan is fest.