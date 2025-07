Súlyos egészségkárosodást okozhat egy csodaszerként hirdetett készítmény

Főként az ország északi felén nyugatról kelet felé vonuló felhőtömbök elszórtan okoznak záport, zivatart, majd hajnalra a legtöbb helyen csökken a felhőzet és ezzel együtt a csapadékhajlam is, másutt derült vagy gyengén felhős időre van kilátás. Estére nagyrészt mérséklődik a légmozgás, azonban zivatarok környékén erős vagy viharos széllökés is előfordulhat. Késő estére általában 25, 30 fok közé hűl le a levegő, de északnyugaton ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet az idő. Hajnalra 15 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet. Első-, másod-, és harmadfokú figyelmeztetés van érvényben az egész ország területén a viharok, az erős szél, a jégeső és az extrém magas napi középhőmérséklet miatt.