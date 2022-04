Miután egy hétéves kisfiú életét vesztette, mert egy mogyorós tortából evett egy iskolai szülinapozáson, az AllerGéniusz Egyesület azt javasolta, vonják ki a mogyorót és más allergén összetevőket a közétkeztetésből. A kisfiúnál allergiás reakcióként anafilaxiás sokk lépett fel, amiről nem tudtak a szülei és az iskolában sem tudtak rajta segíteni a kisfiún, mert ott nem volt anafilaxiás injekció.

A mogyoró az arra érzékenyeknél halált is okozo allergiás reakciót okozhat. Fotó: Getty Images

Az egyesület most a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy a legnagyobb közétkeztető cég, a Hungast hivatalos állásfoglalásban közölte: a jövőben nem szolgálnak fel olyan élelmiszereket, amelyek tartalmazzák a fenti összetevőket. A cég azonban megjegyzi, hogy a legjobb szándék ellenére is előfordulhatnak olyan élelmiszerek, amelyek az allergiás reakciót keltő összetevőket nyomokban tartalmazzák.

Az AllerGéniusz Egyesület azt is javasolta, hogy minden oktatási intézményben legyen elérhető legalább két injekció anafilaxiás sokk esetére, és a tanárokat, illetve más dolgozókat is képezzék ki ezek helyes használatára.