Megvan, mi okozhatta Hulk Hogan halálát

A Hulk Hogan művésznéven ismert Terry Eugene Bollea 71 éves korában hunyt el a múlt héten. A Page Six portál cikke szerint a világ talán legismertebb pankrátorának halálát szívroham okozhatta.

A lap információi szerint a színészként is bemutatkozó pankrátor többféle betegségtől is szenvedett, kórtörténetében pitvarfibrilláció is szerepelt. A pitvarfibrilláció a szív felső üregeinek, más néven pitvarainak szabálytalan remegése, vagy szapora összehúzódása, amelynek hatására a szív pumpáló teljesítménye csökken.

A pankrátor többféle betegséggel is küzdött. Fotó: Getty Images

Az orvosszakértő feljegyzése szerint a korábbi WWE szupersztár leukémiában (CLL) is szenvedett, amely a csontvelői eredetű sejtekből kiinduló kórós sejtburjánzás. Ez utóbbiról korábban kevesen tudtak csupán, a sajtónak nem beszélt róla a híresség.

Hogan július 24-én kapott szívrohamot clearwateri otthonában, Floridában. Mentőautóval szállították a Morton Plant Kórházba, ahol már nem tudták megmenteni az életét, halottnak nyilvánították. Várhatóan hamvasztással fogját temetni, melynek pontos időpontjáról még nincs hír.