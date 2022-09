Hatósági áras lesz a tűzifa

Az energiaárak emelkedése következtében gazdasági válsághelyzet alakult ki Európában, és az energiaválság legfőbb összetevője a gázár, amely az elmúlt időszakban 10-15-szörösen haladta meg a másfél évvel ezelőtti árakat – mutatott rá a miniszter. Kifejtette, a szerdai kormányülésen ezért döntést hoztak arról, hogy a kórházak és bentlakásos szociális intézmények kivételével valamennyi állami szerv és állami tulajdonú gazdasági társaság számára 25 százalékos csökkentést írnak elő a gázfogyasztásban. Emellett újságírói kérdésre Gulyás arról is beszélt, hogy szintén a kórházak, a szociális intézmények, valamint az iskolák kivételével a közigazgatási intézmények esetében csupán 18 Celsius-fokig szabad majd felfűteni az épületeket a fűtési szezonban.

„Mindenkit arra kérünk, hogy a gázzal és az árammal is – az ésszerűség keretein belül –, ha tud, óvatosan bánjon” – fogalmazott a miniszter a kormányinfón. Kitért rá, a kormányzat tűzifa- és barnaszénprogramot hirdet. Ennek keretében a jövő héttől már nemcsak a tüzépeken, hanem közvetlenül az erdőgazdaságoktól is lehet majd tűzifát vásárolni. Ezen felül valamennyi fatermékre hatósági árat állapítanak majd meg. Az átvételi helyek kijelölése és a pontos részletek kihirdetése a jövő hét közepéig várható. Gulyás arra tett ígéretet a sajtótájékoztatón, hogy ha nem is azonnal, de a fűtési szezon kezdetéig mindenkinek képesek lesznek az erdőgazdaságok legalább tíz köbméter fát biztosítani. A szénprogram célja egyelőre a barnaszén-kitermelés növelése: a jelenlegi évi 50 ezer tonnáról ezt akár 280 ezer tonnára is lehetséges bővíteni.

Hatósági árat vezetnek be a tűzifára, amelyet immár közvetlenül az erdőgazdaságoktól is be lehet szerezni. Fotó: Getty Images

A vállalati szektorban külön programot dolgoznak ki az energiaintenzív kis- és középvállalkozások számára, amely mind a gázra, mind a villanyra ki fog terjedni. Gulyás szerint elsősorban munkahelyvédelmi programra van szükség, mert fennáll a veszély, hogy a kulcsfontosságú termelőcégek kiesésével a teljes termelési lánc összeomlik, ezáltal munkahelyek sokasága szűnhet meg az országban.

A távhőről szólva leszögezte, a lakossági fogyasztók számára nem változnak a távhőárak. Ugyanakkor minden érintett lakást egyedi mérőórával szerelnek fel. Gulyás elmondása alapján négy-öt évig tartó folyamat lesz, mire minden érintett háztartásba eljutnak a mérőórák, amelyek árát az ipari fogyasztóktól tervezik begyűjteni a távhő árának emelésével.

