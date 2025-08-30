Gyomorrontás: 7 étel, amely felgyorsítja a gyógyulást

A gyomorrontás vagy gyomorfertőzés egyformán kellemetlen tüneteket – hányingert, hányást, hasmenést, gyengeséget és hasi görcsöket – okozhat. Ezek a panaszok nemcsak a közérzetet rontják, hanem a folyadékvesztés hatására a szervezet hidratáltságát és tápanyagellátását is veszélyeztethetik. Bizonyos ételek és italok azonban ilyenkor felgyorsítják a gyógyulást, sőt megakadályozzák a kiszáradást.

A legfontosabb táplálékok gyomorrontáskor

Hogy ne terheljük túl a gyomrot, érdemes ilyenkor semlegesebb ízű, alacsony zsiradék- és rosttartalmú ételeket fogyasztani. Alábbi galériánkban bemutatjuk, mi minden közül választhatsz. Ha azonban a házi praktikák ellenére a tünetek 48 óránál tovább is fennmaradnak vagy súlyosbodnak, mindenképpen fordulj orvoshoz!

7 fotó



