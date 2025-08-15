Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
A felmelegedésről tudunk, de hogy ilyen brutálisan gyors lesz, erre senki sem számított

Egyre többször várható 35 fok fölötti kánikula, az előrejelzések szerint évről évre akár 10-15-tel több napon lehet hőség.

A következő évtizedekben tovább folytatódik a felmelegedési trend Európában, és még az északi országokban is sokszor lesz 35 fok fölötti kánikula – mondta el az Inforádióban Pongrácz Rita, az ELTE Meteorológiai Tanszékének adjunktusa. Itthon idén több napi hőmérsékleti rekord is megdőlt már.

Hőmérő extrém forróságot mutat.
Egyre gyakrabban kúszik majd a higanyszál 40 fok közelébe. Fotó: Getty Images

Hősokk, fertőzések...

A másfélfok blogon megjelent tanulmány szerint Európa-szerte emelkedik a 35 fok feletti maximumhőmérsékletű napok száma, az ezzel járó hőterhelés és az újonnan megjelenő kórokozók pedig komoly egészségügyi kihívásokat hoznak.

A pesszimista forgatókönyv szerint évente 10-15 nappal megnövekszik a 35 fokot meghaladó napi maximumhőmérsékletek előfordulása Közép-Európában. Az északi országokban hamarosan 5-10 napon lesz 35 foknál is melegebb július-augusztusban, ez az elmúlt időszakban gyakorlatilag nulla volt, maximum évente egy vagy ötévente egy.

Az előrejelzések szerint a fokozódó hőség miatt több halálesettel kell majd számolni, főként az idősek, a gyermekek és a krónikus betegek bírják nehezebben a kánikulát. Ráadásul olyan kórokozókat hordozó szúnyogok, kullancsok, gombák terjednek majd el, amik eddig az európai térségben nem fordultak elő, így sokkal több fertőzéssel is kell szembenéznünk.

