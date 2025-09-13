Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Hatodik napja nem találják a Pilisben eltűnt nőt – a kutató-mentők a kirándulók segítségét kérik

Nemes-Mozer Mária
Szerző Nemes-Mozer Mária

A 27 éves Kaszás Nikolett 6 nappal ezelőtt tűnt el feltehetően a Spartacus-túraútvonal környékén.

A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat (HUNGO) felhívást tett közzé Facebook oldalán a szeptember 7-én a Pilisben eltűnt túrázó keresésével kapcsolatban. A 27 éves Kaszás Nikolett nyom nélkül eltűnt feltehetően a Spartacus-túraútvonal környékén, és azóta, már hatodik napja nincs róla hír. A kutató-mentők most a túrázók segítségét kérik:

Tisztelt Túrázók és Bringások! Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy ha az elkövetkezendő napokban Pilisszentlászló, Spartacus-ösvény, Jenő kunyhó környékén túráztok és van rá lehetőségetek, akkor a bejárt útvonalat rögzítsétek kml, kmz, gpx formátumban és küldjétek el nekünk az iroda@kutato-mento.hu email címre. Szeretnénk ezzel is alaposabbá tenni a terület átvizsgálását.
Kaszás Nikolett
Fotó: police.hu

Kaszás Nikolett 160 centi magas, vékony testalkatú, sötétbarna haja és  barna szeme van. A monori rendőrök azt kérik, hogy aki látta, vagy jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, az 

  • hívja a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-28-93 telefonszámon; vagy
  • tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111 zöldszámán; vagy
  • a 112 központi segélyhívón.

