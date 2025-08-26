Baleset e-rollerrel: van, aki veséjét is elvesztette – Egyre több sérült kerül a hazai kórházakba

A Bethesda Gyermekkórház éppen a napokban osztott meg egy posztot a közösségi médiában. A bejegyzés szerzője egy édesanya, akinek lánya elesett az e-rollerével. Eleinte azt gondolták, megúszta néhány horzsolással, de pár nappal később egyszer csak reggelizés közben reccsent egyet az állkapcsa. Azonnal kórházba vitték, ahol kiderült, hogy eltört az állkapcsa. A lány két hétig nem beszélhet és nem ehet szilárd ételt, illetve folyadékot is csak szívószállal vehet magához, hogy a csont megfelelően be tudjon forrni. „Ez a rolleresdi nem játék, brutálisan veszélyes!” – üzente posztjában az édesanya a többi szülőnek.

Súlyos sérülésekkel járhat egy e-rolleres baleset

A Telex keddi cikke szerint egyre több hasonló esettel találkoznak a hazai kórházakban. Dr. Bóta Balázs, a Bethesda gyermeksebész-gyermektraumatológus szakorvosa úgy becsüli, csak a budapesti ellátásban havonta mintegy 150 gyermeket látnak el ilyen balesetek miatt. A Bethesda ügyeletére naponta 3-5 gyerek is érkezik, olykor akár életveszélyes sérülésekkel. Hozzátette, volt olyan kiskorú betegük, aki rollerbalesete következtében az egyik veséjét is elvesztette, és hátralevő életét kénytelen egy vesével, rendszeres orvosi kezelésekkel leélni.

Hatalmasat lehet bukni egy e-rollerrel, aminek súlyos sérülések lehetnek a következményei. Fotó: Getty Images

A leggyakoribb balesetfajták közé a végtagok, valamint a fej és az arc sérülései tartoznak. Ezenkívül nem ritka, hogy a rolleresek a jármű kormányára esve hasukat, mellkasukat is beütik. Ez utóbbi balesetek során könnyen roncsolódhatnak olyan belső szervek, mint a máj, a lép vagy a vesék, továbbá súlyos belső vérzés is kialakulhat. A Telex által megkérdezett orvosok egyöntetűen azon a véleményen vannak, hogy a sérülések megelőzése érdekében a legfontosabb feladat a bukósisak viselése lenne. Bóta doktor megemlítette továbbá, hogy szerinte 14 éven aluliak számára eleve nem javasolt az elektromos rollerrel való közlekedés.