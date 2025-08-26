Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+11° +28°
Nincs front

Baleset e-rollerrel: van, aki veséjét is elvesztette – Egyre több sérült kerül a hazai kórházakba

Szuda Sándor
Szerző Szuda Sándor

Jelentősen megugrott az elmúlt években az elektromos rollerrel közlekedőket érintő balesetek száma Magyarországon. A szakértők szerint a súlyos sérülések megelőzése érdekében fontos lenne a bukósisak-viselés.

A Bethesda Gyermekkórház éppen a napokban osztott meg egy posztot a közösségi médiában. A bejegyzés szerzője egy édesanya, akinek lánya elesett az e-rollerével. Eleinte azt gondolták, megúszta néhány horzsolással, de pár nappal később egyszer csak reggelizés közben reccsent egyet az állkapcsa. Azonnal kórházba vitték, ahol kiderült, hogy eltört az állkapcsa. A lány két hétig nem beszélhet és nem ehet szilárd ételt, illetve folyadékot is csak szívószállal vehet magához, hogy a csont megfelelően be tudjon forrni. „Ez a rolleresdi nem játék, brutálisan veszélyes!” – üzente posztjában az édesanya a többi szülőnek.

Súlyos sérülésekkel járhat egy e-rolleres baleset

A Telex keddi cikke szerint egyre több hasonló esettel találkoznak a hazai kórházakban. Dr. Bóta Balázs, a Bethesda gyermeksebész-gyermektraumatológus szakorvosa úgy becsüli, csak a budapesti ellátásban havonta mintegy 150 gyermeket látnak el ilyen balesetek miatt. A Bethesda ügyeletére naponta 3-5 gyerek is érkezik, olykor akár életveszélyes sérülésekkel. Hozzátette, volt olyan kiskorú betegük, aki rollerbalesete következtében az egyik veséjét is elvesztette, és hátralevő életét kénytelen egy vesével, rendszeres orvosi kezelésekkel leélni.

Ez is érdekelhet

fiatal lány elesett egy elektromos rollerrel
Hatalmasat lehet bukni egy e-rollerrel, aminek súlyos sérülések lehetnek a következményei. Fotó: Getty Images

A leggyakoribb balesetfajták közé a végtagok, valamint a fej és az arc sérülései tartoznak. Ezenkívül nem ritka, hogy a rolleresek a jármű kormányára esve hasukat, mellkasukat is beütik. Ez utóbbi balesetek során könnyen roncsolódhatnak olyan belső szervek, mint a máj, a lép vagy a vesék, továbbá súlyos belső vérzés is kialakulhat. A Telex által megkérdezett orvosok egyöntetűen azon a véleményen vannak, hogy a sérülések megelőzése érdekében a legfontosabb feladat a bukósisak viselése lenne. Bóta doktor megemlítette továbbá, hogy szerinte 14 éven aluliak számára eleve nem javasolt az elektromos rollerrel való közlekedés.

Kvíz: ismered a szexuális úton terjedő betegségeket? – Fontos téma, teszteld a tudásod!

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

közúti baleset elektromos roller e-roller

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +28 °C
Minimum: +11 °C

A fátyol- és gomolyfelhők mellett napos, száraz idő várható. A délnyugati, nyugati szél időnként megélénkül. A hőmérséklet délután 25 és 31, késő este 11 és 21 fok között valószínű. Ismét délnyugatira fordul az áramlás, ezzel szubtrópusi eredetű meleg érkezik a Kárpát-medence fölé. Fronthatás így nem várható, de a magasban zajló gyors melegedés az időjárás-változásokra különösen érzékenyek körében kellemetlen panaszokat okozhat.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra