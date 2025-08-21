E-roller: sokkoló balesettel üzent a szülőknek a Bethesda

"A tegnapi napunk elég durván alakult. Gyerekek, kiskamaszok. Feszegetik a határaikat, menőznek, rengeteg dolgot csinálnak, akkor is, ha tudják, hogy veszélyes, hogy nem szabad. Ezek egyike az E-ROLLER! Száguldás a Dunaparton, az utcákon ezerrel sisak és védőfelszerelés nélkül. Jó móka. Addig, amíg nem történik baj. De történt" – kezdi egy anyuka, akinek posztját a Bethesda Gyermekkórház osztotta meg. Ide ugyanis naponta öt-hat gyerek kerül be súlyos rollerbaleset miatt. Egyúttal három dologra figyelmeztetnek:

A bukósisak használata kötelező!

Ne száguldozz!

Ha lehetséges, válaszd inkább a kerékpárt!

A posztból ugyanis kiderült: a kislány elesett az e-rollerével. Kicsit lehorzsolta a homlokát, az állát, és feldagadt a szája, de nem tűnt komolynak. Aztán pár nappal később reggeli közben egyszer csak reccsenést hallottak, majd a kórházban kiderült: eltört az állkapcsa. Hogy ne mozduljon el, most két hétig nem beszélhet, nem ehet semmi szilárdat, kizárólag folyadékot vehet magához szívószállal, és hanyatt fekve párnákkal kiékelve alhat. „Oda a nyár utolsó két hete. Ha nem lesz javulás vagy mégis elmozdul, mert nem tartja be a fentieket, akkor meg kell csavarozni” – írja az anyuka. Egyúttal arra kér minden szülőt, hogy okuljon az esetükből: „ez a rolleresdi nem játék, brutálisan veszélyes! Értessétek meg velük, hogy muszáj felvenni a sisakot, a védőfelszerelést!”