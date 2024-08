Egy 1 éves kislány is volt az elsüllyedt luxushajó fedélzetén

Hétfő reggel elsüllyedt egy vitorlás jacht Olaszországban, Porticello partjainál.

Úgy tudni, a hajó azután kezdett el merülni, hogy az éjjeli vihar miatt úgynevezett vízkoszorú, egyfajta forgó légoszlop alakult ki a víz felett. Huszonketten voltak a fedélzeten, egy ember meghalt, hatot eltűntként kezelnek, tizenöt utasnak sikerült kimenekülnie. Most kiderült, hogy az utasok között volt egy egyéves baba is, aki szerencsére túlélte a balesetet. A vele utazó édesanyja végig a karjaiban tartotta, mint meséli, a BBC-nek nyilatkozta, csak pár másodpercre veszítette el őt a háborgó tengerben. „Szorosan magamhoz öleltem. Sokan sikoltoztak. Szerencsére feljutottunk a mentőcsónakra” – meséli a fiatal nő.

A hajó Mike Lynch brit üzletember feleségéhez köthető. A vállalkozót és tizennyolc éves lányát is eltűntként keresik.